By

MP Assembly Election : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा मुलगा रामू तोमर यांचा आर्थिक व्यवहारासंदर्भातील तिसरा व्हिडिओ आल्याने भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. (MP Assembly Election BJP in trouble over Tomar financial transaction video news)

दुसरीकडे काँग्रेस सखोल चौकशीची मागणी करताना तोमर यांची नार्कोटिक्स करा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बी डी मिश्रा यांनी केली.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा मुलगा रामू उर्फ देवेंद्र सिंह तोमर यांचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये एका आर्थिक व्यवहारा संदर्भात पाचशे करोड रुपयांची चर्चा असल्याचे बोलले जाते.

त्यावरून काँग्रेस पक्षाकडून भाजपला सातत्याने घेरण्याचा प्रयत्न होत असताना आणखी एक व्हिडिओ आल्याने भाजपच्या अडचणी वाढल्याचे दिसते आहे. यावरून भाजपने आत्तापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

तर दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बीडी मिश्रा यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करताना तोमर यांची नार्कोटेक्स करा असे म्हटले. ईडी-सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करणार नाही असा खोचक टोलाही मिश्रा यांनी काही प्रसार माध्यमांशी बोलताना लगावला.