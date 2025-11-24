देश

MP News: 'भावांतर' योजनेमुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Overview of Bhavantar Yojana in Madhya Pradesh: भावांतर योजनेमुळे मध्य प्रदेशातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना दिलासा; मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मदतीची घोषणा केली. पीक नुकसानभरपाई, सिंचन व विजेवर ९०% सवलत, धान्य खरेदी बोनस योजनेची अंमलबजावणी.
MP News

MP News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले आहे की, मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जागरूक आणि संवेदनशील होऊन काम करत आहे. त्यांनी आवर्जून सांगितले की, 'भावांतर योजने' अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मदत देणारे मध्य प्रदेश हे देशातील एकमेव राज्य आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Farmer
agriculture
policy
milk dairy
Farm

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com