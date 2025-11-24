MP News: 'भावांतर' योजनेमुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले आहे की, मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जागरूक आणि संवेदनशील होऊन काम करत आहे. त्यांनी आवर्जून सांगितले की, 'भावांतर योजने' अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मदत देणारे मध्य प्रदेश हे देशातील एकमेव राज्य आहे..विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समूहाशी चर्चा करताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. यावेळी श्योपूरचे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला आणि माजी मंत्री राम निवास रावत हे देखील उपस्थित होते..श्योपूरमध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा निधीचे वाटपमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी माहिती दिली की, २७ नोव्हेंबर रोजी ते स्वतः श्योपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तिथे ज्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीक नुकसानग्रस्त झाले आहे, त्यांना ते दिलासा निधीचे (राहत राशी) वाटप करतील. यापूर्वीच राज्य सरकारने पीक नुकसानीचे योग्य सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे अचूक मूल्यांकन होऊ शकेल..सिंचनाच्या वीज बिलाचा ९०% भार सरकार उचलणारशेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेच्या बिलाचा भार कमी व्हावा, यासाठी सरकारने एक विशेष तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना सांगितले की ३ हॉर्स पॉवर आणि ५ हॉर्स पॉवरच्या मोटारी चालवण्यासाठी लागणाऱ्या वीज बिलाचा ९० टक्के भरणा सरकार करेल..यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांकडून गहू ₹२,६०० प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्याचा आणि धान्य उत्पादकांना बोनस देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, सरकार यापुढेही शेतकऱ्यांच्या हिताचे सातत्याने संरक्षण करत राहील..श्योपूर जिल्ह्याचे महत्त्व: शेती, दूध उत्पादन आणि पर्यटनमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी श्योपूर जिल्ह्याच्या मेहनती शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, श्योपूरच्या शेतकऱ्यांनी शेतीसोबतच दूध उत्पादनातही महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. गोपालन ही येथील परंपरा आहे आणि गौमातेचा सन्मान करण्याची येथील संस्कृती विशेष आहे..CM Mohan Yadav: सीएम डॉ. मोहन यांनी अन्नदात्याला दिला मोठा दिलासा; १.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित.त्यांनी कुनो पालपूरमधील पर्यटन वाढीचाही उल्लेख केला. कुनो पालपूरमध्ये चित्त्यांची वस्ती झाल्यानंतर आता त्यांची दुसरी आणि तिसरी पिढीही समोर आली आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे सर्व प्रयत्न आगामी काळात जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.