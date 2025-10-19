Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी केले ओरछामध्ये श्रीराम राजा दरबारचे भूमिपूजन; ओरछातील विकासकामांचा घेतला आढावा

Bhoomipujan Ram Raja Mandir Orchha : प्रभू श्रीरामांचे जन्मस्थळ अयोध्या आहे हे तर आपल्याला माहितीये. मात्र, त्यांची कर्मभूमी ही मध्यप्रदेशातील ओरछा हे ठिकाण आहे. त्यामुळेच श्री रामांच्या पद स्पर्शांने पावन झालेल्या ओरछा ठिकाणी त्यांचा भव्य दरभार उभारण्यात येणार आहे. या दरबाराच्या कामाचा आढावा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यांनी घेतला. या प्रसंगी त्यांनी नागरिकांना संबोधित केले. यादव म्हणाले की, श्रीरामचं नावच पुरेसं आहे. जसं नाव, तसेच गुण. श्रीराम आपल्या गुणांनी, वर्तनाने, पितृभक्तीने आणि प्रजेचा रक्षक बनून मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम झाले.. ओरछावासी खरोखरच भाग्यवान आहेत की भगवान श्रीरामांनी आपल्या दरबारासाठी ओरछाची निवड केली. ओरछातील लोकांना दररोज अवधपती श्रीराम राजा सरकारच्या दरबाराचे दर्शन घेण्याचं पुण्य लाभतं, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी नुकतेच निवाडी जिल्ह्यातील ओरछामध्ये श्रीराम राजा लोकच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकाम कामांचे भूमिपूजन आणि इतर विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्याला हजेरी लावली. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी वैदिक मंत्रोच्चारांमध्ये संपूर्ण विधी-विधानाने पूजन-अर्चन करून श्रीराम राजा लोकमधील दुसऱ्या टप्प्याच्या कामांचे भूमिपूजन केले. .मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी ओरछातील प्रमुख मंदिरात जाऊन श्रीराम राजा सरकारच्या दरबारात दर्शन घेतले व पूजा-अर्चना केली. त्यांनी श्रीराम राजा लोकच्या भव्य निर्माणासाठी मंजूर पहिल्या टप्प्यातील आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांचे प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन अवलोकनही केले. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की ओरछासह चित्रकूटमध्येही सुमारे 2200 कोटी रुपयांचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. श्रीराम वन गमन पथ आणि श्रीकृष्णांच्या लीला स्थळांना तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. यासाठी सरकारने निधी मंजूर केला आहे. कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री यांनी मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम आणि एका एनजीओ यांच्यात करार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या संस्थेला लेटर ऑफ अवार्ड देखील प्रदान केले. .देशी-विदेशी पर्यटकांना मिळणार सुविधामुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, श्रीराम राजा लोक च्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 5.50 कोटी रुपयांच्या खर्चाने तयार झालेल्या 103 नव्या दुकाने आणि प्लाझाचा लोकार्पण सोहळा आजच पार पाडला जात आहे. हे विकासकाम ओरछाला भेट देणाऱ्या देशी-विदेशी पर्यटकांच्या सुविधांमध्ये आणखी वाढ करणार आहे.मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी आनंद व्यक्त करत सांगितले की, ओरछामध्ये श्रीराम राजा लोकच्या दोन्ही टप्प्यांसह एकूण सात वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकास प्रकल्पांवर सुमारे 239 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही सर्व कामे श्रीराम राजा सरकारच्या चरणी अर्पण करण्यात आली आहेत. .ओरछाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यासाठी शिफारसमुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, ओरछा आता एक जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून नवी ओळख निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयामार्फत ओरछामध्ये पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि सेवांचा विकास करण्यासाठी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 अंतर्गत टुरिस्ट एक्सपीरियन्स सेंटर, हुनरशाळा, एंट्री प्लाझा आणि प्रवास मार्ग (यात्रा पथ) यांचा विकास केला जाणार आहे.ते म्हणाले की, ओरछा युनेस्कोच्या HUL (Historical Urban Landscape) उपक्रमांतर्गत निवडले गेले आहे, आणि केंद्र सरकारने युनेस्कोला वर्ष 2027-28 मध्ये ओरछाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.