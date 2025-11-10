देश

Bihar Elections : देशाच्या शत्रूंच्या सुरात सूर मिसळते काँग्रेस', बिहारमध्ये सीएम डॉ. मोहन कडाडले, म्हणाले; 'विरोधी पक्षाने घडवले हिंदू-मुस्लिम दंगे'

MP CM Yadav Campaigns in Bihar : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ढाका, चिरैयासह चार मतदारसंघांत जोरदार प्रचार करत काँग्रेस आणि विरोधकांवर 'देशाच्या शत्रूंसोबत सूर मिसळण्याचा' आणि हिंदू-मुस्लिम दंगे घडवण्याचा गंभीर आरोप केला.
सकाळ वृत्तसेवा
भोपाळ/पटना : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील ढाका, चिरैया, नरकटिया आणि मोतिहारी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जोरदार प्रचार केला. त्यांनी ढाका विधानसभा मतदारसंघात रोड शो करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) मतदान करण्याचे आवाहन केले, तसेच अनेक जाहीर सभांना संबोधित केले.

