Bihar Elections : देशाच्या शत्रूंच्या सुरात सूर मिसळते काँग्रेस', बिहारमध्ये सीएम डॉ. मोहन कडाडले, म्हणाले; 'विरोधी पक्षाने घडवले हिंदू-मुस्लिम दंगे'

भोपाळ/पटना : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील ढाका, चिरैया, नरकटिया आणि मोतिहारी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जोरदार प्रचार केला. त्यांनी ढाका विधानसभा मतदारसंघात रोड शो करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) मतदान करण्याचे आवाहन केले, तसेच अनेक जाहीर सभांना संबोधित केले..प्रचार सभेपूर्वी सीएम डॉ. यादव यांनी पुनौरा धाम, सीतामढी येथे जाऊन दर्शन घेतले.विपक्षावर गंभीर आरोपनिवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी जनतेला सांगितले की, "काँग्रेस आणि तिचे साथीदार देशाच्या शत्रूंच्या सुरात सूर मिसळतात." त्यांनी देशात अशांती पसरवली आणि हिंदू-मुस्लिम दंगे घडवले. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी ढाका विधानसभा मतदारसंघात माईक हाती घेतलेला उत्साह पाहून म्हणाले, "आज जग बदलत आहे. भारताला कमजोर करू पाहणाऱ्या सर्व शक्ती एकत्र आल्या आहेत. दुर्दैवाने, काँग्रेसचे लोकही याच शक्तींच्या सुरात बोलतात. हे पाहून खूप वाईट वाटते."ते म्हणाले की, बिहार हे सीता मातेच्या संस्कृतीशी जोडलेले पवित्र राज्य आहे. सीता मातेच्या माध्यमातून भगवान रामांचे बिहारच्या भूमीवर आगमन आणि बिहारच्या माध्यमातून सीता मातेचा भगवान रामांच्या जीवनात प्रवेश, यामुळेच पुरुषार्थ, पराक्रम आणि राम राज्याचा उदय होतो..जे रामाचे नाही, ते कोणाचेच नाहीसीएम डॉ. मोहन यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदारांवर टीका केली. ते म्हणाले की, त्यांनी अनेक वर्षे भगवान रामांच्या मुद्द्यावर वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण केली आणि हिंदू-मुस्लिमांना लढवण्याचा प्रयत्न केला.राम मंदिरावर टीका: "जेव्हा जेव्हा भगवान रामाचा मुद्दा आला, तेव्हा काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दंगे घडवले. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काळ बदलला."राहुल गांधींची अनुपस्थिती: राम जन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या एका व्यक्तीनेही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भूमिपूजनात उपस्थित राहण्याचे वचन दिले होते, तो तिथे उपस्थित होता. पंतप्रधान मोदीही होते. पण, राहुल गांधी आणि त्यांचे साथीदार उपस्थित नव्हते. सीएम डॉ. यादव म्हणाले, "जो भगवान रामाचा नाही, तो कोणाचाच नाही. देवच त्यांचे भले करो!".Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ.'राम'ची गोष्ट नाही, तर काय 'हराम'ची गोष्ट करणार?मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांवर 'भोळे' असल्याचे टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, "आम्ही निवडणुकीत भगवान रामाचे स्मरण केले तर, जाड कातडीचे (मोठी चमडी वाले) लोक म्हणतात की तुम्ही त्यांची गोष्ट का करत आहात? अरे! आम्ही रामाची गोष्ट नाही केली, तर काय हरामची गोष्ट करणार?"ते म्हणाले, या राम आणि कृष्णाच्या भूमीवर रामाचे नाव घेणे जर अपराध असेल, तर आम्ही शंभर वेळा राम-नाम उच्चारू. त्यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेशात बाबा महाकाल लोक बनल्यानंतर धार्मिक पर्यटन वाढले आहे. अयोध्यामध्ये राम मंदिर बनल्यामुळे उत्तर प्रदेशचे वातावरण बदलले आहे. आता सीता मातेचे 'लोक' (कॉरिडॉर) बनल्यानंतर बिहारचेही भले होईल..बिहारमध्ये बहार आहे-एनडीए सरकार आहेसीएम डॉ. यादव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासोबतच बिहारमधील धार्मिक केंद्रांवर काम सुरू आहे. माता-भगिनींमध्ये आपली संस्कृती जिवंत आहे. जेव्हा आम्ही त्यांच्या खात्यात दहा हजार रुपये जमा करतो, तेव्हा काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदारांच्या पोटात दुखते (छाती पर सांप लौट जाता है).गरीबांचे कल्याण: "आम्ही माता-भगिनींना दहा हजार रुपये देऊ आणि दोन लाख रुपयेही देऊ," असे ते म्हणाले. सर्वसामान्य वर्गाचे कल्याण करण्यासाठी एनडीए सरकार पुढे येत आहे.विकसित भारत: भारत ११ व्या अर्थव्यवस्थेतून चौथ्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचला, तर प्रत्येक वर्गाचे कल्याण झाले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींनी सर्वात आधी शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी सुरू केला. "शेतात शेतकरी आणि सीमेवर जवान, आमचे सरकार दोघांचाही सन्मान करते."त्यांनी एनडीएचे उमेदवार कमळाचे फूल (कमल) चिखलातून फुलवतील, असा विश्वास व्यक्त केला. कमळ म्हणजे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी म्हणजे समृद्धी आणि समृद्धी म्हणजे गरिबांच्या घरात प्रकाश. "दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आणि इथे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार जनतेचे कल्याण करेल. बिहारमध्ये 'बहार' आहे आणि एनडीए सरकार आहे," असे ते म्हणाले.