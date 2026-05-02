Bargi Dam Accident: क्रूझ कापून वाचवले जीव! मृतांच्या कुटुंबीयांना भेटून मुख्यमंत्री भावूक, बरगी धरण अपघातावर कठोर कारवाईची तयारी

जबलपूर येथील बरगी धरण (Bargi Dam) परिसरात झालेल्या क्रूझ दुर्घटनेने संपूर्ण मध्य प्रदेश हादरून गेला आहे. या भीषण अपघातानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून, बचाव कार्याचे नेतृत्व करणाऱ्या पथकांचे कौतुक केले आहे.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शुक्रवारी जबलपूर येथे जाऊन मृतांच्या नातेवाईकांची भेट घेतली आणि त्यांचे सांत्वन केले. .चक्रवातामुळे घडली दुर्घटनामुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बरगी धरण परिसरात अचानक आलेल्या चक्रवातामुळे (Cyclone) ही दुर्घटना घडली. क्रूझचे नियंत्रण सुटल्याने ती पाण्यात उलटली. या घटनेची सविस्तर माहिती आणि तांत्रिक कारणे चौकशी अहवालानंतरच स्पष्ट होतील.बचाव पथकाचे शौर्य आणि सन्मानNDRF आणि SDRF च्या पथकांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत राबवलेल्या मोहिमेमुळे २९ पर्यटकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. बचाव पथकाने क्रूझचा भाग कापून आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. या साहसाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, या पथकातील सदस्यांचा १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिनी) विशेष सन्मान केला जाईल..आर्थिक मदत आणि भावूक भेटया दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जबलपूरमध्ये मृतांच्या नातेवाईकांना भेटताना मुख्यमंत्री स्वतः भावूक झाले. त्यांनी अनाथ झालेल्या चिमुकल्या मुलींना मिठी मारून सांत्वन दिले आणि "सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे," असा विश्वास दिला..दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेतमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या दुर्घटनेसाठी जे कोणी जबाबदार असतील, त्यांना सोडले जाणार नाही. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पर्यटनाच्या सुरक्षा मानकांचा (Safety Standards) फेरविचार केला जाईल. सध्या धरणात शोधमोहीम सुरू असून, आतापर्यंत ९ जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. ही दुर्घटना पर्यटन क्षेत्रातील सुरक्षेच्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहे.