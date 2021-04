VIDEO: कोरोना रुग्णाच्या मृत्यूनंतर काँग्रेस नेत्यानं झापलं; डॉक्टरने दिला राजीनामा

भोपाळ- मध्य प्रदेशातील एका सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरने शनिवारी राजीनामा दिला आहे. एका कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने काँग्रेसचे माजी मंत्री पीसी शर्मा आणि इतर काही नेत्यांनी त्यांना झापलं होतं. त्यानंतर डॉ. योगेंद्र श्रीवास्तव यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. यासदंर्भातील एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात काँग्रेस नेते शर्मा, माजी नगरसेवक योगेंद्र चव्हा, डॉ. योगेंद्र श्रीवास्तव यांच्यावर ओरडताना दिसत आहेत. डॉ. श्रीवास्तव हे भोपाळमधील सरकारी जेपी हॉस्पिटलमध्ये कोविड वार्डचे नोडल अधिकारी आहेत. हॉस्पिटलमधील एका कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने हा सर्व प्रकार घडला. रुग्णाची स्थिती गंभीर असताना त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला होता. 'इंडियन एक्सप्रेस'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. डॉ. रितीका पांडे यांनी ट्विट करुन सांगितलं की, रुग्ण साडेबारा वाजता रुग्णालयात आला होता. त्याला तत्काळ प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्याच्या कुटुंबियांना रुग्णाच्या प्रकृतीची पूर्ण माहिती होती. आम्ही त्यांना कळवलं की, आयसीयू फूल आहेत, त्यामुळे रुग्णाला दाखल करुन घेऊ शकत नाही. त्यातच एका तासांच्या आत रुग्णाचा मृत्यू झाला.

This is the way they treat us,happened today while I was at duty ..In this video they are shouting at Dr.Yogendra Shrivastav Sir who is working day and night from past 1 year in Covid.He is the nodal officer incharge of Covid.He resigned today from his duties .. https://t.co/01FipRPQBR pic.twitter.com/TQTS8CbGAm

— Ritika Pandey (@DrRitikaPandey) April 10, 2021