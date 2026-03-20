MP EOW Controversy : एक वर्षाच्या बालकावर बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा गुन्हा, आर्थिक गुन्हे शाखेचा पराक्रम

मध्य प्रदेशातील आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) एक वेगळाच पराक्रम समोर आला आहे. हायकोर्टाने याबाबत EOW ला चांगलेच झापले असून कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एक वर्षाच्या मुलाला अधिक मालमत्ता असल्याच्या एका प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी म्हणून नावजोग केले होते. .तपास यंत्रणेने 'तपास कालावधी'म्हणजेच छाननीसाठी निश्चित केलेला कालावधी यात असा एक विशिष्ट कालखंड समाविष्ट केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले, ज्या काळात याचिकाकर्ता केवळ एक वर्षाचा बालक होता आणि त्याचा कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्याशी किंवा कमाईशी काहीही संबंध नव्हता. न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ही संपूर्ण कार्यपद्धतीच तर्कहीन ठरवली आणि तपास यंत्रणेला कडक शब्दांत फटकारले..जन्म १९९६ मध्ये, तपास १९९७ पासूनवास्तविक पाहता, या प्रकरणातील सर्वात मोठी विसंगती 'तपास कालावधी'मध्ये म्हणजेच तपासासाठी निश्चित केलेल्या विशिष्ट कालखंडात दडलेली आहे. या प्रकरणात, आर्थिक गुन्हे शाखेने आपला तपास १९९७ ते २०२१ या कालावधीवर आधारित ठेवला होता. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, कृष्ण प्रताप यांचा जन्म १९९६ मध्ये झाला होता. याचा अर्थ असा की, ज्या क्षणापासून (१९९७) EOW ने त्यांच्या 'बेकायदेशीररित्या कमावलेल्या मालमत्ते'चा हिशोब करण्यास सुरुवात केली, त्या वेळी ते केवळ एक वर्षाचे बालक होते. शिवाय, याचिकाकर्त्याला सरकारी नोकरीही केवळ २०२३ या वर्षातच मिळाली होती. न्यायालयाने एक अत्यंत समर्पक प्रश्न उपस्थित केला: १९९७ ते २०२१ या कालावधीत जो व्यक्ती सरकारी सेवेतच नव्हता, त्याच्यावर 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'ची कलमे कशी काय लागू केली जाऊ शकतात?.भावावर दाखल गुन्ह्यात संपूर्ण कुटुंब गोवलेया संपूर्ण वादाचे मूळ याचिकाकर्त्याच्या भावावर सुरुवातीला दाखल करण्यात आलेल्या एका FIR मध्ये दडलेले आहे. त्यांचा भाऊ एका सहकारी संस्थेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होता आणि त्याच्यावर उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता जमवल्याचा आरोप होता. तपासादरम्यान, EOW ने आपल्या तपासाची व्याप्ती वाढवून त्यात कुटुंबातील इतर सदस्यांचा ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याचाही समावेश केला आणि अशा प्रकारे त्यांनाही या प्रकरणात गोवले. शोकांतिका अशी की, याच तपास अहवालाचा आधार घेत, संबंधित विभागाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या सरकारी नोकरीवरून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली. त्या कालावधीत ते अल्पवयीन होते आणि त्यांनी कोणतेही 'लाभाचे पद' धारण केले नव्हते; त्यामुळे त्यांची मालमत्ता त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत असंगत असल्याचे मानणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता.