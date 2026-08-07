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MP: शेतकऱ्यांना जुन्या कर्जाच्या चिंतेतून मुक्ती; 'कवच योजने'द्वारे मिळणार नवीन कृषी कर्ज अन् सरकारी लाभ

MP Farmers Get New Farm Loans Under Kavach Scheme: ‘कवच’ योजनेतून जुन्या कर्जाची नोंद बाजूला; नव्या कृषी कर्जासह एमएसपी, बोनस, भावांतर आणि फूड प्रोसेसिंग अनुदानाने शेतकऱ्यांना नवी संधी
MP Kavach Scheme Brings New Agricultural Loans for Farmers Burdened by Old Debt and Expands Access to Government Benefits

MP Kavach Scheme Brings New Agricultural Loans for Farmers Burdened by Old Debt and Expands Access to Government Benefits

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेश सरकारने २०२६ हे वर्ष 'कृषक कल्याण वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. नर्मदापुरम येथे झालेल्या ११व्या बलराम कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि निर्णयांची घोषणा केली.

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