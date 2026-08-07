MP: शेतकऱ्यांना जुन्या कर्जाच्या चिंतेतून मुक्ती; 'कवच योजने'द्वारे मिळणार नवीन कृषी कर्ज अन् सरकारी लाभ

मध्य प्रदेश सरकारने २०२६ हे वर्ष 'कृषक कल्याण वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. नर्मदापुरम येथे झालेल्या ११व्या बलराम कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि निर्णयांची घोषणा केली..'कवच' योजनेतून शेतकऱ्यांना दिलासासहकारी संस्थांमधील जुन्या त्रुटी किंवा चौकशीमुळे अनेक शेतकरी नवीन कर्ज आणि सरकारी योजनांपासून वंचित राहत होते. अशा शेतकऱ्यांना 'कवच' योजनेद्वारे पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना नवीन कृषी कर्ज आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे..गहू खरेदीचा विक्रम, भावांतर योजनेचा विस्तारराज्यात यंदा एमएसपी आणि बोनससह १०४ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली. तसेच सोयाबीनबरोबरच आता मोहरी आणि धान या पिकांचाही भावांतर योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.याशिवाय कोदो-कुटकीसारख्या श्री अन्नाची एमएसपीवर खरेदी करून बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार मूग खरेदीची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे..फूड प्रोसेसिंगला ५० टक्के अनुदानआंबा, पेरू, संत्रा, डाळिंब आणि केळीसारख्या फळ पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फूड प्रोसेसिंग युनिट उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.राज्यात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन दुग्ध समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, उत्पादनात २० टक्के वाढ करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे..कर्ज परतफेडीच्या नियमांत सवलतशेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्ज खात्यांतील ३१ मार्चपर्यंतची सक्ती हटवण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना एक वर्षाची अतिरिक्त मुदत मिळणार असून, ते आपल्या सोयीनुसार कर्जाची रक्कम जमा करू शकतील..नर्मदापुरमच्या विकासावर भरमुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नर्मदापुरम हे रेशीम, सरबती गहू आणि बासमती तांदळासाठी ओळखले जात असल्याचे सांगितले. बाबई-मोहासा औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने सुरू असून, पिपरिया आणि पचमढी परिसरातील स्थानिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.