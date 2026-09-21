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Free Scooty Scheme: ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप

Mohan Yadav Hands Over Scooty Keys in Bhopal ; मध्य प्रदेशात १२वीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते स्कूटीच्या चाव्या देण्यात आल्या.
Free Scooty Scheme: ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
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‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत भोपाळमधील सुभाष एक्सलन्स स्कूल येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते १२वीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटीचे वाटप करण्यात आले. या वेळी शालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह उपस्थित होते.

कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या भविष्यातील योजनांची माहिती घेतली. काही विद्यार्थ्यांनी सीए, डॉक्टर आणि वकील होण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर काहींनी कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करण्याचे स्वप्न सांगितले.

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