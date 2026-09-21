Free Scooty Scheme: ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप

‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत भोपाळमधील सुभाष एक्सलन्स स्कूल येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते १२वीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील ७,४०० हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूटीचे वाटप करण्यात आले. या वेळी शालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह उपस्थित होते.कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या भविष्यातील योजनांची माहिती घेतली. काही विद्यार्थ्यांनी सीए, डॉक्टर आणि वकील होण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर काहींनी कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करण्याचे स्वप्न सांगितले..मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी साधला संवादमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात ११ विद्यार्थ्यांना स्कूटीच्या चाव्या दिल्या. यावेळी विद्यार्थ्यांशी झालेल्या संवादामुळे कार्यक्रमात हलकेफुलके वातावरणही निर्माण झाले.खुशी राय या विद्यार्थिनीला पहिली चावी देताना मुख्यमंत्र्यांनी तिच्याशी मिश्कील संवाद साधला. “घरात दादागिरी करणार नाहीस ना? मित्रांसोबत स्कूटी शेअर करशील ना?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर सभागृहात हशा पिकला.आकाश साहू याने शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भाजीपाला आणि अन्नधान्य पुरवठ्याशी संबंधित कृषी स्टार्टअप सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली. शिव कुमार कौल याने आपल्या कुटुंबातील हे पहिले वाहन असल्याचे सांगत अभियंता होण्याचे स्वप्न मांडले.याशिवाय काही विद्यार्थ्यांनी सीए होण्याची, तर मिनी जैन हिने NEET उत्तीर्ण होऊन न्यूरोसर्जन बनण्याची इच्छा व्यक्त केली. खुशी यादव हिने एमबीबीएस करण्याचे, तर राणी सांपले हिने उच्च शिक्षण घेऊन वकील होण्याचे ध्येय सांगितले..Harnai Nirmalya Collection : हर्णै परिसरात प्रथमच निर्माल्य संकलन; ८० टक्के निर्माल्य समुद्रात जाण्यापासून वाचवले.विद्यार्थिनीच्या स्कूटीवर मुख्यमंत्र्यांची राइडकार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एका विद्यार्थिनीच्या स्कूटीवर बसून हलकीफुलकी ‘राइड’ही घेतली. गुणवंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत त्यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी पुढे जाण्याचे आवाहन केले..७० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गौरवशालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, शासकीय शाळांमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात १२वीच्या परीक्षेत ७० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवून शाळेत प्रथम येणाऱ्या ७,४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना या उपक्रमांतर्गत स्कूटी देण्यात आली.या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी स्कूटी सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची असल्याचे सांगण्यात आले. उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवासाची सुविधा मिळावी आणि त्यांच्या कामगिरीला प्रोत्साहन मिळावे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले..BMC: मुंबई महापालिकेतील ८०० अभियंत्यांच्या बदल्या, नवे आदेश जारी होणार; वर्षानुवर्षे ठाण मांडणाऱ्यांची उचलबांगडी.शिक्षण बजेट ३८ हजार कोटींवरमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील शालेय शिक्षणातील बदलांचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २००२-०३ मध्ये प्राथमिक शाळांमधील ड्रॉपआउटचे प्रमाण १६ टक्के होते. आता ते शून्यावर आल्याचा दावा त्यांनी केला.राज्यातील ‘सांदीपनी विद्यालयां’मध्ये पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बोर्डाच्या गुणवत्तायादीत ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी सरकारी शाळांमधून येत आहेत.राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पातही मोठी वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. २००२-०३ मध्ये शालेय शिक्षणासाठी सुमारे २,६०० कोटी रुपये तरतूद होती. आता शिक्षण विभागासाठी ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचा गौरव करण्याबरोबरच उच्च शिक्षणासाठी त्यांना प्रवासाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने स्कूटी वितरणाचा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.