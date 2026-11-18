हॉटेलमध्ये गेलेल्या एका कपलला दमदाटी करत तरुणावर गांजा प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी पोलीसच देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यात घडलेल्या य़ा घटनेमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हॉटेलमध्ये थांबलेल्या जोडप्याला गांजाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्लान पोलिस अधिकारी आखत असल्याचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या व्हिडिओत एका अधिकाऱ्याने हॉटेल कर्मचाऱ्यांना तरुणाच्या बॅगेत गांजा ठेवण्यास सांगितल्याचे ऐकू येत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे..सिवनीतील बाबरिया रोडवरील सिद्धार्थ हॉटेलमध्ये हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी या हॉटेलमध्ये कारवाई केली होती. त्यावेळी तिथे एक तरुण जोडपे आढळले. दोघांनीही आपण सज्ञान असल्याचे सांगितले. तसेच आपण एकाच जातीचे असून लग्न करण्याची इच्छा असल्याचे पोलिसांना सांगितले. मात्र पोलिसांनी त्यांना घरी फोन करून आई-वडिलांना बोलावण्यास सांगितले. तरुणीने फोनचा लॉक उघडण्यास आणि कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यास नकार दिला. त्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दीपक मिश्रा यांनी हॉटेल कर्मचाऱ्यांना मुलाच्या बॅगेत गांजा ठेवण्यास सांगितल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..लाखो लाल खेकड्यांचं जंगलातून समुद्राकडे स्थलांतर, सुरक्षेसाठी खास ब्रिज; पर्यटकांसाठी Live Streamingसुद्धा.घटनेच्या वेळी एसडीओपी चंचलेश मरकाम आणि कोतवाली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सतीश तिवारी यांच्यासह अन्य कर्मचारीही उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी याच हॉटेलमधील आणखी एक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला होता. त्यात पोलीस निरीक्षक सतीश तिवारी हॉटेल बंद पाडण्याची धमकी देताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हॉटेलचे संचालक संजय सनोडिया यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत..पोलीस अधिकाऱ्यांनी दरमहा २५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. पैसे न दिल्याने हॉटेलमध्ये कारवाई करण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना यापूर्वी पैसे दिल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे. हॉटेल चालवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचा आरोपही केला आहे. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सिवनीचे पोलीस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी यांनी कोतवाली ठाण्याचे प्रभारी सतीश तिवारी यांना पोलीस लाइनला पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.