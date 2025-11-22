MP Tourism: उज्जैन वरून ओंकारेश्वर फक्त ४० मिनिटात, MP मध्ये सुरू झाले हेलिकॉप्टर टुरिझम, जाणून घ्या तिकीट दर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या एका खास आणि अनोख्या पुढाकारामुळे मध्य प्रदेशच्या हवाई पर्यटन क्षेत्रात एका गौरवशाली अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. राज्यात हवाई संपर्क मजबूत करून पर्यटकांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने, मध्य प्रदेश टूरिझम बोर्डाद्वारे ‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ गुरुवार, २० नोव्हेंबरपासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे..पारंपरिक गाजावाजा, उत्साह आणि रंगांच्या उत्साहात सुरू झालेल्या या सेवेने संपूर्ण राज्यात एक उत्सवाचे वातावरण निर्माण केले आहे. ही सेवा आता नियमितपणे सुरू राहून मध्य प्रदेशातील पर्यटनाला एक नवी आणि वेगवान दिशा देईल..Teacher Recruitment: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्रीय विद्यालयात 9000 पेक्षा जास्त पदांसाठी मोठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कुठे अन् कसा करावा .पहिली उड्डाणे: वेळेची बचत आणि किफायतशीर दरसेवेच्या पहिल्याच दिवशी, राज्याच्या नैसर्गिक, धार्मिक आणि वन्यजीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या तीन सेक्टरमध्ये हेलिकॉप्टरने उड्डाणे भरली. पर्यटन, संस्कृती आणि धार्मिक न्यास राज्यमंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी यांनी सांगितले की, ही सेवा आध्यात्मिक, नैसर्गिक आणि वन्यजीव पर्यटनाला एक जलद, सुगम आणि परवडणारा हवाई मार्ग उपलब्ध करून देईल. या हेली सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा कमी वेळ आणि किफायतशीर भाडे. प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाचवणाऱ्या या सेवेचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:.पवित्र तीर्थयात्रा सेक्टर (अध्यात्मिक प्रवास)या सर्किटमध्ये इंदूर ते उज्जैन या प्रवासासाठी फक्त २० मिनिटे लागतील, ज्याचे भाडे प्रति व्यक्ती ₹५,००० आहे. त्यानंतर, उज्जैन ते ओंकारेश्वर या प्रवासासाठी ४० मिनिटे लागतील आणि त्यासाठी ₹६,५०० शुल्क आहे. तसेच, ओंकारेश्वर ते इंदूर परतीच्या प्रवासाला ३० ते ३५ मिनिटे लागतील आणि त्याचे भाडे ₹५,५०० ठेवण्यात आले आहे. या आध्यात्मिक सर्किटमुळे मोठ्या संख्येने येणाऱ्या तीर्थयात्रींना मोठी सुविधा मिळणार आहे..निसर्ग पर्यटन सेक्टर (इको टूरिझम)यामध्ये भोपाळ ते मढई या प्रवासाला ४० मिनिटे लागतील आणि त्यासाठी ₹४,००० शुल्क आहे. मढई ते पचमढी या मार्गासाठी फक्त २० मिनिटे लागतील, ज्याचे भाडे ₹३,००० आहे. याव्यतिरिक्त, भोपाळ ते पचमढी या सरळ उड्डाणासाठी ६० मिनिटे लागतील आणि त्याचे भाडे ₹५,००० निश्चित करण्यात आले आहे. या भाड्याच्या संरचनेमुळे पर्यटकांना परवडणाऱ्या दरात नैसर्गिक स्थळांचा अनुभव घेता येईल..Pilibhit Tiger Reserve: पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्प: चूका बीचची सुंदरता न्याहाळा अन् वाघाचे दर्शन घ्या; पहिल्या दिवशी सफारी मोफत!.वन्यजीवनाकडे सोपी वाटया व्यतिरिक्त, जबळपूरहून सुरू झालेल्या उड्डाणामुळे पर्यटक आता कान्हा आणि बांधवगडच्या नैसर्गिक सौंदर्याचा सहज आनंद घेऊ शकतील. जबळपूरहून मैहर आणि चित्रकूटपर्यंतही हेली सेवा उपलब्ध आहे.पर्यटक या सेवेसाठी www.flyola.in, https://air.irctc.co.in/flyola आणि https://transbharat.in/ या संकेतस्थळांवर ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.