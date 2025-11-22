देश

MP Tourism: उज्जैन वरून ओंकारेश्वर फक्त ४० मिनिटात, MP मध्ये सुरू झाले हेलिकॉप्टर टुरिझम, जाणून घ्या तिकीट दर

Helicopter Service: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अनोख्या पुढाकारामुळे मध्य प्रदेशच्या हवाई पर्यटन क्षेत्रात एका गौरवशाली अध्यायाची सुरुवात झाली मध्य प्रदेशात उज्जैन-ओंकारेश्वर हेलिकॉप्टर सेवा सुरू; फक्त ४० मिनिटांत प्रवास. किफायतशीर तिकीट दर व जलद उड्डाणांसह पर्यटकांना सुविधा उपलब्ध.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या एका खास आणि अनोख्या पुढाकारामुळे मध्य प्रदेशच्या हवाई पर्यटन क्षेत्रात एका गौरवशाली अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. राज्यात हवाई संपर्क मजबूत करून पर्यटकांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने, मध्य प्रदेश टूरिझम बोर्डाद्वारे ‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ गुरुवार, २० नोव्हेंबरपासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे.

