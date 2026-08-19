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Higher Education: कॉलेज सोडले तरी वर्षे वाया जाणार नाहीत; 'मल्टीपल एंट्री-एग्झिट'मुळे शिक्षण पुन्हा सुरू करण्याची संधी

Multiple Entry Exit Lets Students Resume College Education: झारखंडमध्ये ‘मल्टीपल एंट्री-एग्झिट’ मॉडेलमुळे शिक्षणात लवचिकता; कॉलेज सोडल्यावरही क्रेडिट सुरक्षित राहून पुन्हा अभ्यासाची संधी
New Education System Allows Students To Leave College And Return Later Through Multiple Entry Exit Flexibility

New Education System Allows Students To Leave College And Return Later Through Multiple Entry Exit Flexibility

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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झारखंडमध्ये उच्च आणि तंत्रशिक्षण अधिक रोजगाराभिमुख करण्यासाठी मोठे बदल करण्यात येत आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार यांनी दुमका येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षणाची संधी देण्यासाठी नवीन मॉडेल विकसित केले जात असल्याची माहिती दिली.

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