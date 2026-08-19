Higher Education: कॉलेज सोडले तरी वर्षे वाया जाणार नाहीत; 'मल्टीपल एंट्री-एग्झिट'मुळे शिक्षण पुन्हा सुरू करण्याची संधी

झारखंडमध्ये उच्च आणि तंत्रशिक्षण अधिक रोजगाराभिमुख करण्यासाठी मोठे बदल करण्यात येत आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार यांनी दुमका येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षणाची संधी देण्यासाठी नवीन मॉडेल विकसित केले जात असल्याची माहिती दिली..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.'मल्टीपल एंट्री-एग्झिट'मुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुरक्षानवीन शिक्षण मॉडेलनुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याला काही कारणास्तव शिक्षण मध्येच सोडावे लागले तरी त्याने आतापर्यंत मिळवलेले क्रेडिट आणि शैक्षणिक कामगिरी सुरक्षित राहणार आहे. भविष्यात विद्यार्थी पुन्हा शिक्षण सुरू करू शकणार असून, त्याला आधीपासून मिळवलेल्या क्रेडिटच्या आधारे पुढील अभ्यास करता येईल.राज्यातील स्थानिक गरजा आणि रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांमध्येही बदल केले जाणार आहेत. विशेषतः इको-टुरिझम आणि स्थानिक रोजगाराशी संबंधित नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे..संताल परगण्यात नवीन तंत्रशिक्षण संस्थासंताल परगणा भागातील तंत्रशिक्षणाची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक नवीन संस्था उभारल्या जात आहेत.दुमक्याच्या हंसडीहा येथे डेअरी इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केले जाणार आहे. साहिबगंजमध्येही नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेज उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय या भागात अनेक नवीन पॉलिटेक्निक संस्था सुरू करण्याची योजना आहे.दुमका आणि गोड्डा येथे टेक्निकल एज्युकेशन क्लस्टर स्थापन करण्यात आले असून, साहिबगंजमध्येही असे क्लस्टर विकसित केले जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच तांत्रिक शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..२०२७ मध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरतीराष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यापीठांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २०२७ च्या सुरुवातीपासून भरती प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. शिक्षकांची कमतरता दूर करून उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.परीक्षा वेळेवर घेण्यासाठी निश्चित अकादमिक कॅलेंडरविद्यापीठांचे शैक्षणिक सत्र आणि परीक्षा वेळेत पूर्ण व्हाव्यात यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने निश्चित अकादमिक कॅलेंडर तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा आणि निकाल या सर्व प्रक्रियांमध्ये अधिक शिस्त आणि वेळेचे नियोजन आणण्याचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.