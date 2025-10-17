देश

Festival Travel: दिवाळी आणि छठ पूजेसाठी मुंबई-बनारस 'पूजा विशेष' रेल्वे; प्रवाशांना मोठा दिलासा!

Puja Special Train from Mumbai to Banaras for Diwali & Chhath festival: दीपावली आणि छठ पूजेसाठी मुंबई-बनारस दरम्यान 'पूजा विशेष रेल्वे'. प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी चार फेऱ्या चालवल्या जातील.
सकाळ वृत्तसेवा
दिवाळी आणि छठ महापर्वाच्या निमित्ताने भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील लाखो प्रवाशांना घरी पोहोचण्यासाठी एक मोठी भेट दिली आहे. सणासुदीच्या काळात होणारी प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन, रेल्वेने मुंबई आणि बनारस दरम्यान एक विशेष 'पूजा विशेष रेल्वे' चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

