Festival Travel: दिवाळी आणि छठ पूजेसाठी मुंबई-बनारस 'पूजा विशेष' रेल्वे; प्रवाशांना मोठा दिलासा!

दिवाळी आणि छठ महापर्वाच्या निमित्ताने भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील लाखो प्रवाशांना घरी पोहोचण्यासाठी एक मोठी भेट दिली आहे. सणासुदीच्या काळात होणारी प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन, रेल्वेने मुंबई आणि बनारस दरम्यान एक विशेष 'पूजा विशेष रेल्वे' चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे..ही विशेष गाडी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एकूण चार फेऱ्यांसाठी धावेल, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोपा आणि सुरक्षित होईल. ईशान्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) – बनारस – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ही विशेष गाडी चार फेऱ्यांसाठी चालवली जात आहे..मुंबईहून प्रस्थान: ही गाडी १८, २२, २६ आणि ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईहून बनारससाठी रवाना होईल. बनारसहून परतीचा प्रवास: तर, बनारसहून परतीचा प्रवास १९, २३, २७ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू होईल..रेल्वे प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग०१०३१ क्रमांकाची ही विशेष रेल्वे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) येथून सकाळी ७ वाजून ३५ मिनिटांनी सुटेल. दादर (०७:५० वाजता), ठाणे (०८:१५ वाजता) आणि कल्याण जंक्शन (०९:०० वाजता) येथून निघून, ती नाशिक रोड, चाळीसगाव, जळगाव आणि भुसावळमार्गे पुढे जाईल. यानंतर ती मध्य प्रदेशातील इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना आणि मानिकपूर स्थानकांवर थांबेल. त्यानंतर ती प्रयागराज छिवकी (०८:१५ वाजता) येथे पोहोचेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी १ वाजून ३५ मिनिटांनी बनारस स्थानकावर आपला प्रवास पूर्ण करेल..०१०३२ क्रमांकाची परतीची रेल्वे बनारसहून सायंकाळी ४ वाजता सुटेल. प्रयागराज छिवकी, मानिकपूर, सतना, कटनी, जबलपूर आणि इटारसीमार्गे ती महाराष्ट्राकडे परत येईल. भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, नाशिक रोड, कल्याण, ठाणे आणि दादर स्थानकांवर थांबून ही गाडी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजून २० मिनिटांनी मुंबई सीएसएमटी येथे पोहोचेल..या पूजा विशेष रेल्वेत प्रवाशांच्या सोयीसाठी एकूण २२ डबे असतील. यामध्ये वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणीचा एक डबा, द्वितीय श्रेणीचा एक डबा आणि एसी तृतीय श्रेणीचे १८ डबे समाविष्ट आहेत..Diwali Travel : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांची यंदाही कसरत, रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा; काही मार्गांवर सोडलेल्या विशेष गाड्याही फुल्ल.रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, दीपावली आणि छठ पूजेच्या वेळी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आणि शेवटच्या क्षणी होणारा त्रास टाळण्यासाठी त्यांनी वेळेत तिकिटांचे आरक्षण करावे. रेल्वेचा हा निर्णय लाखो प्रवाशांना त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे.