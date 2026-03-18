चोरीला गेलेला मोबाईल शोधण्यात यूपी पोलीस निष्क्रिय; पण मुंबईच्या पोरीने हिंम्मत दाखवली, स्वतःच चोराच्या घरी पोहोचली अन्...

वाराणसीत फिरायला आलेल्या मुंबईतील तरुणीने पोलिसांच्या मदतीशिवाय मोबाईल चोरणाऱ्या टोळीचा भांडाफोड केला आहे. अंकिता गुप्ता असं या तरुणीचं नाव आहे. ती मुळची मुंबईची आहे. तिच्या या घाडसाचं आता सर्वत्र कौतुक होतं आहे. तसेच यूपी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीतनुसार, अंकिता वाराणसीत फिरायला गेली होती. त्यावेळी अस्सी घाटवर असताना आपला फोन चोरट्यांनी लंपास केल्याचं तिच्या लक्षात आलं. त्यानंतर तिने थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तसेच मोबाईल चोरी तक्रार दाखल केली. मात्र, पोलिसांनी तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं. पोलिसांच्या या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर नाराज होत अंकिताने स्वत: फोन शोधण्याच्या निर्णय घेतला..सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग असलेल्या अंकिताने आपल्या कौशल्याचा वापर करत मोबाईचं लाईव्ह लोकेशन शोधून काढलं. रात्री जवळपास २ वाजता मोबाईल अस्सी घाटाजवळपासून ६ किमी दूर 'चांदपूर' भागात असल्याचं तिला समजलं. तिने थेट त्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथे पोहोचताच पुन्हा पोलिसांना याची माहिती दिली. मात्र, पोलीस या ठिकाणी येत तपास न करताच निघून गेले..दरम्यान, सकाळी अंकिताने पुन्हा या ठिकाणी पोहोचत स्थानिकांच्या मदतीने चोराचा शोध घेतला. त्यावेळी एका खोलीत बंद खोलीतून सिग्नल येत असल्याचं तिच्या लक्षात आलं. त्या खोलीचं कुलूप तोडताच सर्वांनाच धक्का बसला. तिथे अंकिकाचाच नव्हे तर इतर १० ते १२ महागडे फोन आढळून आले. त्यानंतर पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी ठिकाणी पोहोचत सर्व मोबाईल ताब्यात घेतले.