Murugha Matha : दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुरुघा मठाच्या स्वामींना मोठा दिलासा; POCSO गुन्ह्यातून केलं निर्दोष मुक्त

बंगळूर : अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या चित्रदुर्ग येथील मुरुघा मठाचे (Murugha Matha Case) डॉ. शिवमूर्ती शरण यांना बुधवारी चित्रदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. पोक्सो प्रकरणात (POCSO Verdict) आरोपींना निर्दोष मुक्त केले..दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली मुरुघा मठाच्या स्वामीविरुद्ध ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना १ सप्टेंबर रोजी अटक केली. सुमारे १४ महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यांना सशर्त जामिनावर सोडले..कर्नाटकात घडामोडींना वेग! सतीश जारकीहोळी होणार उपमुख्यमंत्री? डी. के. शिवकुमारांचा 'तो' प्रस्ताव स्वीकारणार? मध्यरात्री दोघांची चर्चा.या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या चित्रदुर्गच्या दुसऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पहिल्या पोक्सो प्रकरणात मुरुघा शरण स्वामींना निर्दोष घोषित केले. दुसरी आरोपी रश्मी आणि चौथा आरोपी परमशिवैय्या यांनाही निर्दोष मुक्त केले. मुरुघा स्वामींच्या वतीने वकील सी. व्ही. नागेश यांनी युक्तिवाद केला. आरोपी मुरुघा शरण आज न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर झाले..त्यांच्यासोबत रश्मी आणि मठाचे व्यवस्थापक परमशिवैय्या हे देखील हजर झाले. मुरुघा स्वामी, लेडी वॉर्डन रश्मी, बसवादित्य, व्यवस्थापक परमशिवैय्या आणि वकील गंगाधरिया यांनी मठाच्या वसतिगृहातील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भात म्हैसूरमधील नजराबाद पोलिस ठाण्यात मुरुघा स्वामींविरुद्ध पहिला पोक्सो गुन्हा दाखल केला होता..