Murugha Matha : दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुरुघा मठाच्या स्वामींना मोठा दिलासा; POCSO गुन्ह्यातून केलं निर्दोष मुक्त

Chitradurga Court Acquits Murugha Matha Chief in POCSO Case : चित्रदुर्ग न्यायालयाने मुरुघा मठाचे डॉ. शिवमूर्ती शरण यांना पोक्सो प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले.
बंगळूर : अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या चित्रदुर्ग येथील मुरुघा मठाचे (Murugha Matha Case) डॉ. शिवमूर्ती शरण यांना बुधवारी चित्रदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. पोक्सो प्रकरणात (POCSO Verdict) आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

