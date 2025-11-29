देश

मुस्कानचा 'डबल गेम'! नवऱ्याचा जीव घेऊन प्रियकरासोबत शारीरिक संबंध? गर्भवती राहिली अन् मुलीला दिला जन्म, बाळाचा बाप कोण?

Muskan’s Newborn Shifted to Jail Barrack After Delivery : मुस्कानने तुरुंगात मुलीला जन्म दिल्यानंतर सौरभ राजपूत कुटुंबीयांनी डीएनए चाचणीची मागणी केली आहे. पतीच्या हत्येप्रकरणी मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल तुरुंगात आहेत.
Muskan Case

Muskan Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. मुस्कानने मेरठ वैद्यकीय महाविद्यालयात मुलीस जन्म दिल्यानंतर दोघींना तुरुंगात हलवण्यात आले.

  2. सौरभ राजपूत कुटुंबीयांनी नवजात राधाच्या डीएनए चाचणीची मागणी केली आहे.

  3. मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिलवर सौरभचा निर्घृण खून करून मृतदेह ड्रममध्ये भरल्याचा आरोप आहे.

लखनौ : पती सौरभ राजपूत याच्या हत्येप्रकरणी (Muskan Case) तुरुंगात असलेल्या मुस्कानने अलीकडेच मुलीला जन्म दिला असून, तिची आणि नवजात बालिकेची रवानगी मेरठ तुरुंगातील बॅरक क्रमांक १२ ए मध्ये करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुस्कानने तिचा प्रियकर साहिल शुक्लाच्या मदतीने पतीचा खून केला होता. हत्येच्या वेळी (Saurabh Rajput Killed) ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

Loading content, please wait...
police case
Pregnant Women
crime marathi news
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com