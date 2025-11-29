मुस्कानचा 'डबल गेम'! नवऱ्याचा जीव घेऊन प्रियकरासोबत शारीरिक संबंध? गर्भवती राहिली अन् मुलीला दिला जन्म, बाळाचा बाप कोण?

मुस्कानने मेरठ वैद्यकीय महाविद्यालयात मुलीस जन्म दिल्यानंतर दोघींना तुरुंगात हलवण्यात आले.सौरभ राजपूत कुटुंबीयांनी नवजात राधाच्या डीएनए चाचणीची मागणी केली आहे.मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिलवर सौरभचा निर्घृण खून करून मृतदेह ड्रममध्ये भरल्याचा आरोप आहे..लखनौ : पती सौरभ राजपूत याच्या हत्येप्रकरणी (Muskan Case) तुरुंगात असलेल्या मुस्कानने अलीकडेच मुलीला जन्म दिला असून, तिची आणि नवजात बालिकेची रवानगी मेरठ तुरुंगातील बॅरक क्रमांक १२ ए मध्ये करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुस्कानने तिचा प्रियकर साहिल शुक्लाच्या मदतीने पतीचा खून केला होता. हत्येच्या वेळी (Saurabh Rajput Killed) ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले होते..सौरभच्या कुटुंबीयांनी नवजात बालिकेची डीएनए तपासणी करण्याची मागणी केली असून, परवानगी मिळाल्यास त्या चाचणीतून कोणते निष्कर्ष येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..बाळाचे नाव ठेवले 'राधा'वैद्यकीय महाविद्यालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर मुस्कानला पोलीस बंदोबस्तात नवजात मुलीसह तुरुंगात आणण्यात आले. बाळाचे नाव ‘राधा’ ठेवण्यात आले आहे. जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा यांच्या माहितीनुसार, मुस्कान आणि तिच्या मुलीची तब्येत पूर्णपणे ठीक आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ६:५० वाजता तिची प्रसूती झाली. दोघीही निरोगी असल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केल्यानंतर त्यांना पुन्हा तुरुंगात हलवण्यात आले..Viral Video : हेल्मेट न घातल्यामुळे माजी सैनिकाला भररस्त्यात पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; नागरिकांत तीव्र संताप.तुरुंगात कोणीच भेटायला आले नाहीमुस्कान ज्या बॅरकमध्ये ठेवण्यात आली आहे, तिथे आधीच २१ महिला कैदी आणि तीन लहान मुले राहतात. विशेष म्हणजे, मुलीच्या जन्मानंतर मुस्कानला भेटायला तिचे कोणतेही नातेवाईक तुरुंगात आले नाहीत. सौरभ राजपूत याचे कुटुंबीयही देखील तुरुंगात आले नसल्याची माहिती आहे..मुस्कानला पौष्टिक आहार; मुलीसाठी क्रेच सुविधाजेल प्रशासनाने मुस्कान आणि तिच्या मुलीसाठी विशेष वैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था केली आहे. सध्या मुस्कानकडून कोणतीही कामे करून घेतली जात नाहीत. एका महिन्यानंतर तिला हलकी कामे दिली जातील. तुरुंगात मुलांसाठी क्रेचची सुविधा उपलब्ध असून, राधाची अंगणवाडीत नोंदणीही करण्यात येईल. आई आणि बाळाला आवश्यक सर्व वस्तू जेल नियमांनुसार उपलब्ध करून दिल्या जातील..हिमाचलला पळून गेले होते आरोपीसौरभ राजपूत याच्या हत्येप्रकरणी मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला या दोघांना अटक करण्यात आली होती. ३ मार्च रोजी दोघांनी मिळून सौरभचा खून केला. मृतदेहाचे तुकडे करून ते निळ्या ड्रममध्ये भरले आणि त्यावर सिमेंटचे मिश्रण टाकून गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न केला. घटनेनंतर दोघेही हिमाचल प्रदेशात पळून गेले होते..FAQs1. मुस्कानची तुरुंगातच प्रसूती का?तिची नियमित तपासणी सुरू असताना प्रसूतीची वेळ आल्याने तिला वैद्यकीय महाविद्यालयात नेऊन प्रसूती करण्यात आली आणि नंतर पुन्हा तुरुंगात हलवण्यात आले.2. बाळाचा डीएनए टेस्ट का महत्त्वाचा आहे?सौरभच्या कुटुंबाचा संशय आहे, की बाळाचा बाप साहिल असू शकतो, त्यामुळे सत्य जाणून घेण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी केली आहे.3. मुस्कानवर कोणते आरोप आहेत?मुस्कान आणि प्रियकर साहिल यांनी सौरभचा खून करून मृतदेहाचे तुकडे करून ड्रममध्ये भरल्याचा गंभीर आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.