Ram Temple: अयोध्येत राम मंदिर परिसरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न; पोलिसांकडून अटक, काय घडलं?

अयोध्या राम मंदिर परिसरात एका मुस्लिम तरुणाने नमाज पठण केल्याची घटना समोर आली आहे. राम मंदिर परिसरात धार्मिक कार्यक्रम करत असताना एका तरुणाला समाजातील काही सदस्यांनी ताब्यात घेतले. मंदिर परिसरात नमाज पठण करणारा तरुण एका विशिष्ट समुदायाचा असल्याचे सांगितले जात आहे. अटक केलेल्या तरुणाने राम मंदिर परिसरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, अयोध्या राम मंदिर परिसराजवळ नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी त्याला थांबवले असता तो व्यक्ती सांप्रदायिक समर्थनार्थ घोषणा देऊ लागला. या तरुणाचे नाव अहमद शेख असे आहे. तो काश्मीरमधील शोपियां येथील रहिवासी आहे. मंदिर परिसरात उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी थांबवल्यावर त्या तरुणाने घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सुरक्षा दलांनी त्याला ताबडतोब ताब्यात घेतले. .Ayodhya Non-veg Ban: मोठी बातमी! अयोध्येत मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी; उल्लंघन केल्यास..., का निर्णय घेतला?.गुप्तचर संस्था, स्थानिक पोलीस आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती तात्काळ देण्यात आली . त्या तरुणाची चौकशी केली जात आहे. त्याच्या कृत्यामागील हेतू शोधण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू आहे. अहमद शेख गेट डी -१ मधून मंदिरात प्रवेश केला. हा तरुण राम मंदिर संकुलाच्या दक्षिणेकडील तटबंदीवर प्रार्थना करत असताना काही लोकांनी त्याला पाहिले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. .Budget Session 2026: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी पासून सुरू होणार; तारखा जाहीर.गोंधळ झाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी आरोपी तरुणाला ताब्यात घेतले. गुप्तचर संस्था, पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारी अटक केलेल्या तरुणाची चौकशी करत आहेत. मंदिर परिसरात नमाज पठणाच्या घटनेनंतर पोलीस सक्रिय झाले. शहरात काश्मिरी शाल विकणाऱ्या लोकांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. ही घटना आज सकाळी घडल्याचे वृत्त आहे. राम मंदिर ट्रस्टने याप्रकरणी कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.