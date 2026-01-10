देश

Ram Temple: अयोध्येत राम मंदिर परिसरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न; पोलिसांकडून अटक, काय घडलं?

Ayodhya Ram Temple Namaz Pathan News: काश्मीरमधील हा माणूस तिथे नमाज पठण करत होता. हा तरुण राम मंदिराच्या बाहेर पडण्याच्या प्रवेशद्वाराबाहेर प्रार्थना करत होता.
Ayodhya Ram Temple Namaz

Ayodhya Ram Temple Namaz

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अयोध्या राम मंदिर परिसरात एका मुस्लिम तरुणाने नमाज पठण केल्याची घटना समोर आली आहे. राम मंदिर परिसरात धार्मिक कार्यक्रम करत असताना एका तरुणाला समाजातील काही सदस्यांनी ताब्यात घेतले. मंदिर परिसरात नमाज पठण करणारा तरुण एका विशिष्ट समुदायाचा असल्याचे सांगितले जात आहे. अटक केलेल्या तरुणाने राम मंदिर परिसरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न केला.

Loading content, please wait...
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
Muslim Community
muslim
Ram Temple in Ayodhya

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com