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Kuno Viral animal : दशकांनंतर कूनोच्या जंगलात दिसला रहस्यमयी 'प्राणी! कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाली पहिली झलक, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केले photo

मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यात असलेले 'कूनो नॅशनल पार्क' (Kuno National Park) गेल्या काही वर्षांपासून आफ्रिकन चित्त्यांच्या (African Cheetahs) वास्तव्यामुळे जगभरात चर्चेत राहिले आहे.
Caracal Cat

Caracal Cat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यात असलेले 'कूनो नॅशनल पार्क' (Kuno National Park) गेल्या काही वर्षांपासून आफ्रिकन चित्त्यांच्या (African Cheetahs) वास्तव्यामुळे जगभरात चर्चेत राहिले आहे. परंतु, आता याच कूनोच्या जंगलातून अशी एक बातमी समोर आली आहे, ज्याने भारताच्या वन्यजीव इतिहासामध्ये एका सुवर्ण अक्षराची भर घातली असून पर्यावरण प्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण केले आहे.

कूनोच्या घनदाट जंगलात गेल्या अनेक दशकांपासून नामशेष किंवा गायब मानली जाणारी अत्यंत दुर्मिळ आणि रहस्यमयी जंगली बिल्ली म्हणजेच 'काराकल' (Caracal Cat) पहिल्यांदाच आढळून आली आहे.

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