Kuno Viral animal : दशकांनंतर कूनोच्या जंगलात दिसला रहस्यमयी 'प्राणी! कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाली पहिली झलक, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केले photo

मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यात असलेले 'कूनो नॅशनल पार्क' (Kuno National Park) गेल्या काही वर्षांपासून आफ्रिकन चित्त्यांच्या (African Cheetahs) वास्तव्यामुळे जगभरात चर्चेत राहिले आहे. परंतु, आता याच कूनोच्या जंगलातून अशी एक बातमी समोर आली आहे, ज्याने भारताच्या वन्यजीव इतिहासामध्ये एका सुवर्ण अक्षराची भर घातली असून पर्यावरण प्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण केले आहे. कूनोच्या घनदाट जंगलात गेल्या अनेक दशकांपासून नामशेष किंवा गायब मानली जाणारी अत्यंत दुर्मिळ आणि रहस्यमयी जंगली बिल्ली म्हणजेच 'काराकल' (Caracal Cat) पहिल्यांदाच आढळून आली आहे..कॅमेरा ट्रॅप सर्वेक्षणात मिळाली पहिली झलककूनो नॅशनल पार्कच्या वन्यजीव विभागाने नुकताच जंगलात एक 'कॅमेरा ट्रॅप सर्वे' (Camera Trap Survey) आयोजित केला होता. या सर्वेक्षणादरम्यान, अत्यंत लाजाळू, चपळ आणि रात्रीच्या वेळी शिकार करणाऱ्या या काराकल मांजराची पहिली अधिकृत आणि स्पष्ट छायाचित्रे कॅमेऱ्यात कैद झाली आहेत. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, कूनोच्या इतिहासातील हा एक खूप मोठा मैलाचा दगड (Milestone) मानला जात आहे..का आहे ही शोध मोहीम एवढी महत्त्वाची?'काराकल' हे कोणतेही सामान्य मांजर नसून, ते जंगलातील मध्यम आकाराचे अत्यंत हिंस्त्र आणि कुशल शिकारी प्राणी मानले जाते..या प्राण्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -अद्भूत उडी : काराकल मांजर आपल्या शरीराच्या रचनेमुळे हवेत अनेक फूट उंच उडी मारू शकते. याद्वारे ते थेट हवेत उडणाऱ्या पक्ष्यांना देखील एका झटक्यात पकडून आपली शिकार करते.विशिष्ट कान : या मांजराच्या कानांच्या वरच्या टोकावर काळ्या रंगाच्या केसांचे गुच्छ (Tufts of black hair) असतात, जे त्याची मुख्य ओळख आहे.गंभीर संकटात असणारी प्रजाती : सध्या भारतात या प्राण्याची संख्या अत्यंत कमी म्हणजेच केवळ बोटांवर मोजण्याइतकीच उरली आहे. त्यामुळे भारतीय वन्यजीव कायद्यानुसार याला 'गंभीररीत्या लुप्तप्राय' (Critically Endangered) प्रजातींच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. दशकांनंतर कूनोमध्ये याचे अस्तित्व मिळणे हे सिद्ध करते की, येथील परिसंस्था (Ecosystem) आता दुर्मिळ वन्यजीवांसाठी अत्यंत सुरक्षित आणि अनुकूल बनली आहे..जागतिक पर्यावरण दिनाचे सर्वात मोठे गिफ्टहा दुर्मिळ नजारा नेमका अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा संपूर्ण देशात ५ जून रोजी 'जागतिक पर्यावरण दिन' (World Environment Day) साजरा केला जात होता. या ऐतिहासिक यशाबद्दल मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी वन विभाग आणि राज्यातील जनतेचे मनापासून कौतुक केले आहे..मुख्यमंत्र्यांनी या दुर्मिळ काराकल मांजराचे फोटो आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले असून, त्यांची ही पोस्ट सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाली आहे, ज्याला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळत आहेत.या दुर्मिळ शोधामुळे कूनो नॅशनल पार्कमधील वन्यजीव प्रेमींमध्ये कमालीचा उत्साह असून, काराकलच्या संरक्षणासाठी वन विभागाने कूनोच्या त्या विशिष्ट परिक्षेत्रात कडक गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.