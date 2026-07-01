Gadhphara Treasure: या किल्ल्यात रात्री खजिना शोधायला येतात पर्यटक! JCB चालकाला सापडलेल्या सोन्याच्या ४ घागरी, काय आहे रहस्य?

मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारशाची मोठी पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. या भागात असलेल्या 'गडपहरा' किल्ल्याला 'जुना सागर' म्हणूनही ओळखले जाते, जिथे शेकडो वर्षे रजवाड्यांचे (दांगी राजांचे) शासन होते. या किल्ल्याच्या बाहेरील एका टेकडीवर सुमारे ४०० वर्षे जुने ऐतिहासिक हनुमान मंदिर आहे. या मंदिराशी आणि किल्ल्याशी जोडलेली 'स्वप्नांच्या खजिन्याची' (Treasure) एक गूढ कथा संपूर्ण परिसरात अत्यंत लोकप्रिय आहे..स्थानिक लोककथांनुसार, हनुमान जी स्वतः गेल्या अनेक शतकांपासून राजा-महाराजांच्या काळातील या अथांग खजिन्याचे रक्षण करत आहेत.रात्रीच्या अंधारात खजिन्याचा शोध अन् पुरातत्व विभागाचा पहाराया मंदिरातील मारुतीची स्थापना कोणी आणि कशी केली, याचा कोणताही अधिकृत ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र, येथील एक सर्वात मोठी समजूत अशी आहे की, ज्याचे नशीब बलवत्तर असेल त्यालाच हा खजिना मिळेल. याच मोहापायी अनेक लोक आपले भाग्य आजवण्यासाठी रात्रीच्या वेळी मंदिर परिसर आणि टेकडीवर छुप्या पद्धतीने खोदकाम करत असत..या ऐतिहासिक वास्तूचे नुकसान होऊ नये म्हणून आता पुरातत्व विभाग (ASI) सतर्क झाला असून तेथे विशेष सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. असे असले तरी, ५०० वर्षे जुना किल्ला आणि त्यातील प्रसिद्ध 'शीश महाल' (Sheesh Mahal) परिसरात खजिन्याच्या मोहापायी केलेल्या बेकायदेशीर खोदकामाच्या खुणा आजही स्पष्ट पाहायला मिळतात.जेसीबी चालकाला सापडलेल्या सोन्याच्या ४ घागरी!गडपहरा परिसरामध्ये आजही एका घटनेची जोरदार चर्चा ऐकायला मिळते. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा या टेकडीला कापून 'राष्ट्रीय महामार्ग ४४' (NH-44) चे काम सुरू होते, तेव्हा एका जेसीबी (JCB) चालकाला उत्खननादरम्यान सोन्याच्या नाण्यांनी पूर्ण भरलेल्या चार घागरी (घडे) सापडल्या होत्या. तो चालक त्या घागरी घेऊन पसार झाला, मात्र ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक नागरिक तेथे धावले आणि त्या भागात खोदलेल्या मातीतून अनेक लोकांना सोन्याची जुनी नाणी सापडली होती..नर्तकीची कथा आणि राजपाट हनुमानाच्या स्वाधीनया मंदिराशी जोडलेली आणखी एक दंतकथा स्थानिक सेवादार सांगतात. किल्ल्याच्या एका राजाचे 'नर्तकी'वर जीवापाड प्रेम होते. मात्र, इर्षेपोटी राणीने त्या नर्तकीची हत्या घडवून आणली. या दुःखात आणि पश्चात्तापात राजाने आपले संपूर्ण राजपाट हनुमंताच्या चरणी अर्पण केले आणि तो विरक्त झाला. तेव्हापासून या मूर्तीच्या खालीच राजाने बनवलेली मुख्य मूर्ती आणि खजिना दडलेला आहे, अशी समजूत आहे..गडपहरा किल्ल्याचे मुख्य स्थापत्य (Architecture)मध्य प्रदेशचे राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी यांनी या किल्ल्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा गौरव करताना काही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे:शीश महाल: किल्ल्याच्या मध्यभागी दोन प्रमुख इमारती आहेत. त्यातील वर्गाकार (Square) इमारतीला 'शीश महाल' म्हटले जाते. १८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात राजा जयसिंग यांनी याची निर्मिती केली होती.बुंदेल कला: या महालाला वेगवेगळ्या रंगांच्या चमकदार टाईल्सने सजवले गेले असून, यातील सुंदर छत्रीवर (घुमट) पारंपारिक 'बुंदेल कला' आणि संस्कृतीचे उत्कृष्ट दर्शन घडते.हा संपूर्ण किल्ला आणि त्यातील ऐतिहासिक वास्तू सध्या भारत सरकारच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाद्वारे संरक्षित घोषित करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.