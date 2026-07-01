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Gadhphara Treasure: या किल्ल्यात रात्री खजिना शोधायला येतात पर्यटक! JCB चालकाला सापडलेल्या सोन्याच्या ४ घागरी, काय आहे रहस्य?

गडपहरा किल्ल्यातील हनुमान मंदिराशी जोडलेल्या स्वप्नांच्या खजिन्याची गूढ कथा, जेसीबी चालकाला सापडलेल्या सोन्याच्या चार घागऱ्यांपासून ते रात्रीच्या अंधारात होणाऱ्या गुप्त खोदकामांपर्यंत, पुरातत्व विभागाच्या पहाऱ्यामुळे पुन्हा चर्चेत
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Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारशाची मोठी पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. या भागात असलेल्या 'गडपहरा' किल्ल्याला 'जुना सागर' म्हणूनही ओळखले जाते, जिथे शेकडो वर्षे रजवाड्यांचे (दांगी राजांचे) शासन होते. या किल्ल्याच्या बाहेरील एका टेकडीवर सुमारे ४०० वर्षे जुने ऐतिहासिक हनुमान मंदिर आहे. या मंदिराशी आणि किल्ल्याशी जोडलेली 'स्वप्नांच्या खजिन्याची' (Treasure) एक गूढ कथा संपूर्ण परिसरात अत्यंत लोकप्रिय आहे.

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