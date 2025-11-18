देश

Blackbuck Deaths:'भूतरामहट्टी येथील राणी चन्नम्मा प्राणी संग्रहालयात मृत काळविटांची संख्या ३१ वर'; दोन दिवसांत आणखी तीन मृत्यू, नेमकं काय कारण?

Three More Blackbucks Found Dead: काळविटांच्या मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सलग होणारे मृत्यू थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने प्राणीसंग्रहालय प्रशासनासह वनखात्याचे धाबे दणाणले आहे. वनखात्यालाही गंभीर संकटाचा सामना कसा करावा हे समजेनासे झाले आहे.
“Rani Chennamma Zoo under scrutiny as blackbuck deaths rise to 31 within days.”

बेळगाव: भूतरामहट्टी येथील राणी चन्नम्मा प्राणी संग्रहालयात १३ नोव्हेंबर रोजी आठ काळविटांचे, तर १५ नोव्हेंबर रोजी तब्बल वीस काळविटांचे मृत्यू झाले होते. त्यानंतर दोन दिवसांत आणखी तीन काळविटांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृत्यूचा आकडा ३१ वर पोहोचला आहे.

