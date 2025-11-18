Blackbuck Deaths:'भूतरामहट्टी येथील राणी चन्नम्मा प्राणी संग्रहालयात मृत काळविटांची संख्या ३१ वर'; दोन दिवसांत आणखी तीन मृत्यू, नेमकं काय कारण?

बेळगाव: भूतरामहट्टी येथील राणी चन्नम्मा प्राणी संग्रहालयात १३ नोव्हेंबर रोजी आठ काळविटांचे, तर १५ नोव्हेंबर रोजी तब्बल वीस काळविटांचे मृत्यू झाले होते. त्यानंतर दोन दिवसांत आणखी तीन काळविटांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृत्यूचा आकडा ३१ वर पोहोचला आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...काळविटांना ‘रक्तस्रावजन्य सेप्टिसिमिया’ (गलगंड) या जीवघेण्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काळविटांच्या मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सलग होणारे मृत्यू थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने प्राणीसंग्रहालय प्रशासनासह वनखात्याचे धाबे दणाणले आहे. वनखात्यालाही गंभीर संकटाचा सामना कसा करावा हे समजेनासे झाले आहे..शिवाय उर्वरित सात काळविटांची तब्येतही चिंताजनक असून त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू आहेत. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्यस्तरीय तज्ज्ञ पथकाने सोमवारी प्राणी संग्रहालयाला भेट देऊन सविस्तर पाहणी केली. बन्नेरघट्टा प्राणी संग्रहालयाचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर आणिडॉ. मंजुनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाने मृत अवस्थेत सापडलेल्या तीन काळविटांची मरणोत्तर उत्तरीय तपासणी केली होती. यात गलगंड (रक्तस्रावजन्य सेप्टिसिमिया आजाराची लागण काळवीटाना झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...काळवीटांच्या सतत वाढणाऱ्या मृत्यूमुळे वनखात्यात तातडीच्या बैठका सुरू आहेत. उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहेत. यासाठी वनखात्याचे उच्चस्तरीय अधिकारी प्राणी संग्रहालयाला भेट देत आहेत. सोमवारी देखील बंगळूर येथून वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी बेळगाव दाखल झाले असून त्यांनी संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. संग्रहालयातील इतर प्राण्यांना त्याची लागण लागू नये, यासाठी देखील दक्षता घेतली जात आहे. सध्या प्राणी संग्रहालय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.