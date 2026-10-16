Mysuru Dasara 2026 : म्हैसूर दसऱ्यात यंदा नवा इतिहास! तब्बल 750 किलोची सुवर्ण अंबारी वाहण्याचा मान 'या' हत्तीला; पाहा कोण-कोणते हत्ती मिरवणुकीत होणार सहभागी?

बंगळूर : म्हैसूर दसरा महोत्सवातील विजयादशमीच्या भव्य जंम्बो सवारीत यंदा चामुंडेश्वरी देवीची सुवर्ण अंबारी वाहून नेण्याचा मान ‘प्रशांत’ हत्तीला मिळाला आहे. म्हैसूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा (Mysuru Dasara 2026) केली..प्रशांत हत्ती प्रथमच सुवर्ण अंबारी वाहून नेणार असून, त्याच्या अनुभवासह शारीरिक क्षमता, आरोग्य आणि शांत स्वभावाचा विचार करून त्याची निवड करण्यात आली आहे. म्हैसूर राजवाडा मंडळाच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी जंम्बो सवारीच्या तयारीची माहिती दिली..SC-ST Reservation : एससी-एसटी आरक्षण रद्द करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता पुढे काय होणार?.सुवर्ण अंबारी वाहणाऱ्या हत्तीची निवड करताना त्याची शरीररचना, वजन पेलण्याची क्षमता, स्वभाव आणि सरावातील कामगिरी तपासली जाते. यंदा धनंजय हत्तीची राखीव अंबारी हत्ती म्हणून निवड केली आहे. अभिमन्यू निशाणाचा, तर गोपी नौबत हत्ती असेल. कावेरी आणि रूपा या हत्तींची प्रशांतसाठी ‘कुमकी हत्ती’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. एकलव्य, सुग्रीव, लक्ष्मी, श्रीकंठ, श्रीराम आणि महेंद्र यांच्यासह अन्य हत्ती मिरवणुकीत सहभागी होतील..प्रशांत हा दुबारे हत्ती शिबिरातील ५४ वर्षांचा नर हत्ती आहे. त्याची उंची २.६१ मीटर, लांबी ३.४६ मीटर आणि अंदाजे वजन ५,१०० किलो आहे. १९९३ मध्ये शिमोगा जिल्ह्यातील कारेकोप्प परिसरात वन विभागाने त्याला पकडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.