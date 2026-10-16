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Mysuru Dasara 2026 : म्हैसूर दसऱ्यात यंदा नवा इतिहास! तब्बल 750 किलोची सुवर्ण अंबारी वाहण्याचा मान 'या' हत्तीला; पाहा कोण-कोणते हत्ती मिरवणुकीत होणार सहभागी?

Prashanth elephant selected for Mysuru Dasara 2026 : म्हैसूर दसरा २०२६ च्या विजयादशमी जंबो सवारीत चामुंडेश्वरी देवीची सुवर्ण अंबारी वाहण्याचा मान ५४ वर्षीय प्रशांत हत्तीला मिळाला आहे.
Prashanth elephant selected for Mysuru Dasara 2026

Prashanth elephant selected for Mysuru Dasara 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : म्हैसूर दसरा महोत्सवातील विजयादशमीच्या भव्य जंम्बो सवारीत यंदा चामुंडेश्वरी देवीची सुवर्ण अंबारी वाहून नेण्याचा मान ‘प्रशांत’ हत्तीला मिळाला आहे. म्हैसूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा (Mysuru Dasara 2026) केली.

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