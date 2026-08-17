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Nagpanchami 2026: काशीतील ३ हजार वर्षे जुन्या नागकूपाचे रहस्य; नागपंचमीला उघडते १०० फूट खोल कर्कोटेश्वर महादेवाची वाट!

Ancient Nag Koop in Kashi and Its Religious Significance: काशीतील प्राचीन नागकूप आणि कर्कोटेश्वर महादेव मंदिराशी जोडलेल्या धार्मिक परंपरा, पौराणिक मान्यता आणि नागपंचमीच्या विशेष दर्शनाची माहिती जाणून घ्या.
Nagpanchami 2026

Nagpanchami 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाराणसी म्हणजे परंपरा, श्रद्धा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम. नागपंचमीच्या दिवशी काशीतील जैतपुरा येथील प्राचीन नागकूप आणि कर्कोटेश्वर महादेव मंदिरात विशेष धार्मिक परंपरा पाहायला मिळते. नागकूपचा इतिहास सुमारे तीन हजार वर्षे जुना असल्याची श्रद्धा असून, या ठिकाणाचा उल्लेख काशीखंड, स्कंद पुराण आणि शिव रहस्य यांसारख्या ग्रंथांमध्ये आढळतो.

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