Nagpanchami 2026: काशीतील ३ हजार वर्षे जुन्या नागकूपाचे रहस्य; नागपंचमीला उघडते १०० फूट खोल कर्कोटेश्वर महादेवाची वाट!

वाराणसी म्हणजे परंपरा, श्रद्धा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम. नागपंचमीच्या दिवशी काशीतील जैतपुरा येथील प्राचीन नागकूप आणि कर्कोटेश्वर महादेव मंदिरात विशेष धार्मिक परंपरा पाहायला मिळते. नागकूपचा इतिहास सुमारे तीन हजार वर्षे जुना असल्याची श्रद्धा असून, या ठिकाणाचा उल्लेख काशीखंड, स्कंद पुराण आणि शिव रहस्य यांसारख्या ग्रंथांमध्ये आढळतो..१०० फूट खोल कूपात कर्कोटेश्वर महादेवनागकूपाच्या तळाशी सुमारे १०० फूट खोल स्वयंभू कर्कोटेश्वर महादेवाचे शिवलिंग असल्याचे मानले जाते. हे शिवलिंग वर्षभर पाण्यात बुडलेले असते. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी काही काळासाठी कूपातील पाणी बाहेर काढले जाते आणि भाविकांना शिवलिंगाचे दर्शन घेण्याची संधी मिळते.नागकूपाच्या आत आणखी सात कूप असून त्यांचा मार्ग थेट नागलोक किंवा पाताळलोकाकडे जातो, अशी स्थानिक धार्मिक मान्यता आहे..Kandivali Fire: कांदिवलीत आगीची घटना, धुराने भरलेल्या व्यावसायिक इमारतीतून ११ जणांची सुटका; दोन तासानंतर आगीवर नियंत्रण .महर्षी पतंजलींच्या तपोभूमीशीही संबंधनागकूपाचा संबंध महर्षी पतंजलींशी जोडला जातो. पतंजली हे शेषनागाचे अवतार असल्याची धार्मिक श्रद्धा आहे. त्यांनी याच परिसरात तपश्चर्या केली आणि 'योगसूत्र' या ग्रंथाची रचना केली, असे मानले जाते.नागपंचमीच्या दिवशी नागकूपात स्नान करून कर्कोटेश्वर महादेवाची पूजा केल्यास कालसर्प दोष आणि सर्पदंशापासून मुक्ती मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..नागपंचमीला कुस्ती अन् शास्त्रार्थाचीही परंपराकाशीतील नागपंचमी केवळ धार्मिक विधींपुरती मर्यादित नाही. या दिवशी नागकूप परिसरात विद्वानांचा शास्त्रार्थ, धार्मिक चर्चा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. शहरातील अनेक भागांत पारंपरिक कुस्ती आणि दंगल यांचेही आयोजन केले जाते..High Court Clerk Exam: ऑनलाइन स्किल टेस्टमध्ये तांत्रिक अडचणी; संतप्त उमेदवारांचा साडेबारा तास ठिय्या, न्यायालयाची लिपिक भरती.पाण्याच्या उगमाचे रहस्य कायमनागकूपातील पाण्याचा स्रोत नेमका कुठे आहे, याबाबतही अनेक आख्यायिका आहेत. नासाने या कूपाच्या पाण्याच्या स्रोताचा शोध घेतल्याचा दावा स्थानिक कथांमध्ये केला जातो, मात्र त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने हा भाग धार्मिक-स्थानिक आख्यायिका म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.काशीतील नागकूप त्यामुळे धार्मिक श्रद्धा, पौराणिक आख्यायिका आणि शतकानुशतके जपलेल्या सांस्कृतिक परंपरांचा अनोखा संगम म्हणून आजही भाविकांचे लक्ष वेधून घेतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.