Nagpanchami 2026: श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा दुग्धशर्करा योग; वैद्यनाथ धामात भक्तांचा महापूर; १० किमी रांगेचा video viral

श्रावणी मेळा २०२६ आता शिगेला पोहोचला असून, तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी देवघरच्या बाबा वैद्यनाथ धामात शिवभक्तांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. पहाटे ४ वाजल्यापासून जलार्पणाला सुरुवात झाली असून, भाविकांच्या रांगा तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या दिवशी तीन लाखांहून अधिक भाविक जलार्पण करतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा दुर्मिळ योगयंदाच्या तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी नागपंचमीचा योग आल्याने या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. श्रावण महिना भगवान शिवाला समर्पित मानला जातो, तर नागदेवतेचा भगवान शिवाशीही घनिष्ठ संबंध आहे. त्यामुळे शिवपूजा आणि नागपूजेचा हा संयोग भाविकांसाठी विशेष मानला जात आहे..जलाभिषेकासाठी भाविकांची मोठी गर्दीपहाटेपासूनच भाविकांनी मंदिराकडे गर्दी केली. बाबा वैद्यनाथांना गंगाजल अर्पण करण्यासाठी कावरिया मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. मंदिर परिसरात 'बोल बम' आणि 'हर हर महादेव'च्या जयघोषाने वातावरण भक्तिमय झाले आहे..Nagpanchami 2026: काशीतील ३ हजार वर्षे जुन्या नागकूपाचे रहस्य; नागपंचमीला उघडते १०० फूट खोल कर्कोटेश्वर महादेवाची वाट!.१०५ किलोमीटरचा कावरिया मार्ग भगवामयबिहारमधील सुलतानगंज येथून गंगाजल घेऊन कावरिया भाविक सुमारे १०५ किलोमीटरचा पायी प्रवास करून देवघरला पोहोचतात. संपूर्ण कावरिया मार्गावर भगवे वस्त्र परिधान केलेले भाविक आणि 'बोल बम'चा जयघोष पाहायला मिळत आहे..नागपूजेमुळे कालसर्प दोष दूर होतो, अशी श्रद्धाधार्मिक मान्यतेनुसार, नागपंचमीच्या दिवशी भगवान शिवाचा जलाभिषेक आणि नागदेवतेची पूजा केल्याने राहू-केतूशी संबंधित बाधा आणि कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळते. नागदेवतेच्या पूजेमुळे सर्पभय दूर होऊन कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी येते, अशीही भाविकांची श्रद्धा आहे.टीप: कालसर्प दोष किंवा ग्रहबाधा दूर होण्याबाबतचे दावे हे धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहेत; त्यांना वैज्ञानिक उपचार किंवा सिद्ध वैद्यकीय परिणाम मानले जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.