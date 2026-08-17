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Nagpanchami 2026: श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा दुग्धशर्करा योग; वैद्यनाथ धामात भक्तांचा महापूर; १० किमी रांगेचा video viral

Massive Crowd at Baba Baidyanath Dham in Deoghar: श्रावणातील तिसऱ्या सोमवारी नागपंचमीचा योग आल्याने देवघरच्या बाबा वैद्यनाथ धामात भाविकांची मोठी गर्दी झाली.
Nagpanchami 2026

Nagpanchami 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रावणी मेळा २०२६ आता शिगेला पोहोचला असून, तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी देवघरच्या बाबा वैद्यनाथ धामात शिवभक्तांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. पहाटे ४ वाजल्यापासून जलार्पणाला सुरुवात झाली असून, भाविकांच्या रांगा तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या दिवशी तीन लाखांहून अधिक भाविक जलार्पण करतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

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