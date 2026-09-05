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Nainital Adventure Sports: नैनीझीलच्या लाटांवर रंगणार जलक्रीडेचा थरार; स्विमिंग-कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग अन् डायव्हिंग

Nainital Aquatic Meet to Feature Over 200 Participants: देशभरातील २०० हून अधिक जलतरणपटू आणि कयाकिंगपटू सहभागी होणार असून, स्विमिंग, कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग आणि डायव्हिंगचेही प्रात्यक्षिक होणार आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमधील नैनितालच्या प्रसिद्ध नैनीझीलमध्ये ६ सप्टेंबर रोजी जलक्रीडा आणि साहसी खेळांचा थरार पाहायला मिळणार आहे. नैनिताल ॲक्वॅटिक अँड ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या (NASA) वतीने वार्षिक ॲक्वॅटिक मीट आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत देशभरातील २०० हून अधिक जलतरणपटू आणि कयाकिंगपटू सहभागी होणार आहेत.

तल्लीताल येथील नासा क्लब-सेंट जोसेफ बोट हाऊस येथे या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

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