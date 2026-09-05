Nainital Adventure Sports: नैनीझीलच्या लाटांवर रंगणार जलक्रीडेचा थरार; स्विमिंग-कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग अन् डायव्हिंग

उत्तराखंडमधील नैनितालच्या प्रसिद्ध नैनीझीलमध्ये ६ सप्टेंबर रोजी जलक्रीडा आणि साहसी खेळांचा थरार पाहायला मिळणार आहे. नैनिताल ॲक्वॅटिक अँड ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या (NASA) वतीने वार्षिक ॲक्वॅटिक मीट आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत देशभरातील २०० हून अधिक जलतरणपटू आणि कयाकिंगपटू सहभागी होणार आहेत.तल्लीताल येथील नासा क्लब-सेंट जोसेफ बोट हाऊस येथे या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे..पाच वयोगटांत रंगणार चुरसलहान मुलांपासून अनुभवी खेळाडूंपर्यंत सर्वांना सहभागी होता यावे, यासाठी स्पर्धेचे पाच वयोगट करण्यात आले आहेत.१० वर्षांखालील१० ते १४ वर्षे१५ ते २० वर्षे२१ ते ३० वर्षे३१ ते ४० वर्षेयामुळे विविध वयोगटातील जलतरणपटूंना आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.फ्रीस्टाइलपासून बटरफ्लायपर्यंत जलतरणाची कसोटीॲक्वॅटिक मीटमध्ये जलतरणाच्या विविध प्रकारांमध्ये खेळाडू सहभागी होणार आहेत. यामध्ये फ्रीस्टाइल, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाय आणि बॅकस्ट्रोक या प्रकारांचा समावेश आहे.नैनीझीलच्या पाण्यावर होणाऱ्या या स्पर्धेत खेळाडूंचा वेग, तंत्र आणि सहनशक्तीची कसोटी लागणार आहे..Pune Footpath Tender: पुण्यात फूटपाथ दुरुस्तीसाठी ८८ कोटींची निविदा, खर्चावर आक्षेप.कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग आणि डायव्हिंगया आयोजनाचे वैशिष्ट्य केवळ जलतरण स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. कयाकिंगमध्ये खेळाडूंच्या वेगासोबतच संतुलन आणि कौशल्याची परीक्षा होणार आहे.NASA चे उपाध्यक्ष रोहित गर्ग यांच्या माहितीनुसार, जलतरण आणि कयाकिंगसोबत विंड सर्फिंग आणि डायव्हिंगचे प्रात्यक्षिक तसेच संबंधित उपक्रमही आयोजित केले जाणार आहेत. त्यामुळे जलक्रीडा प्रेमींसाठी हा कार्यक्रम विशेष आकर्षणाचा ठरणार आहे..फक्त रु. १०० मध्ये स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधीस्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रति खेळाडू रु. १०० नोंदणी शुल्क ठेवण्यात आले आहे. इच्छुक खेळाडूंना NASA च्या माध्यमातून नोंदणी करता येणार आहे.याशिवाय स्थानिक तरुणांना जलक्रीडेकडे आकर्षित करण्यासाठी NASA कडून वर्षभराची सदस्यताही उपलब्ध करून दिली जाते. रु. १२० मध्ये वार्षिक सदस्यत्व घेऊन कयाकिंग, जलतरण आणि इतर जलक्रीडांचे प्रशिक्षण घेता येते..जलक्रीडेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्ननैनितालमधील जलक्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि नवोदित खेळाडूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या आयोजनामागचा प्रमुख उद्देश आहे. वार्षिक ॲक्वॅटिक मीटमुळे स्थानिक तसेच देशभरातील जलतरणपटूंना नैनीझीलच्या पाण्यावर आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.