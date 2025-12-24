देश

VIDEO : नमो एक्सप्रेसमध्ये अश्लील कृत्य! B.Tech तरुणानं BCA विद्यार्थिनीचा स्कर्ट काढला अन्..; CCTV त व्हिडिओ झाला रेकॉर्ड

What Is the Namo Bharat Train Viral Video Case? : नमो भारत ट्रेनमधील व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात तरुण-तरुणी व सीसीटीव्ही ऑपरेटरविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Namo Bharat Train Viral Video Case : नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये एका तरुण-तरुणीने अश्लील कृत्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. साधारण एक आठवड्यापूर्वी हा व्हिडिओ समोर आला होता. त्यानंतर आणखी काही क्लिप्स सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्या.

