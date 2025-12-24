VIDEO : नमो एक्सप्रेसमध्ये अश्लील कृत्य! B.Tech तरुणानं BCA विद्यार्थिनीचा स्कर्ट काढला अन्..; CCTV त व्हिडिओ झाला रेकॉर्ड

Namo Bharat Train Viral Video Case : नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये एका तरुण-तरुणीने अश्लील कृत्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. साधारण एक आठवड्यापूर्वी हा व्हिडिओ समोर आला होता. त्यानंतर आणखी काही क्लिप्स सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्या..चालत्या ट्रेनमध्ये अश्लील कृत्यव्हिडिओमध्ये चालत्या ट्रेनमध्ये सीटवर (Train Obscenity) बसून एक मुलगा आणि मुलगी लैंगिक कृत्य करताना दिसत आहेत. त्यांच्या कपड्यांवरून दोघेही कॉलेज विद्यार्थी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडियावर दावा करण्यात येत आहे, की मुलगा बी.टेक तर मुलगी बी.सी.ए.ची विद्यार्थिनी आहे. मात्र, पोलिसांनी अद्याप या माहितीची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही.विद्यार्थी आणि ऑपरेटर अडचणीतदरम्यान, ट्रेनच्या सीसीटीव्ही फीडमधून हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो व्हायरल केल्याच्या आरोपाखाली ऑपरेटर ऋषभ कुमार याच्याविरुद्धही कारवाई करण्यात आली आहे. एनसीआरटीसीकडून त्याला आधीच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. आता त्याच्याविरोधातही एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे..Viral Video : डॉक्टर की गुंड? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाला डॉक्टरकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ.सीसीटीव्ही फुटेज पडलं महागातव्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर संबंधित तरुण-तरुणीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत होती. अखेर एका आठवड्यानंतर देखभाल एजन्सी डीआयआरआरसीटीचे अधिकारी दुष्यंत कुमार यांनी मुरादनगर पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली..मसूरी सर्कलच्या एसीपी लिपी नागाइच यांनी माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणी संबंधित विद्यार्थी आणि ऑपरेटर ऋषभ कुमार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सखोल तपास सुरू आहे. तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपींवर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम २९६ (सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य), कलम ७७ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) कलम ६७ (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील सामग्री प्रकाशित किंवा प्रसारित करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संभाव्य शिक्षा काय?तपासात सहभागी असलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या तरुण-तरुणीची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांचा प्रवासाचा मार्ग शोधला जात आहे. जर आरोपी दोषी आढळले, तर आयपीसी कलम २९६ अंतर्गत त्यांना जास्तीत जास्त तीन महिन्यांचा तुरुंगवास, १,००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच कलम ७७ अंतर्गत किमान एक वर्ष ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.