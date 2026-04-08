Narayan Sai Divorce : आसारामबापूच्या मुलाचा अखेर घटस्फोट ! १८ वर्षांचे नाते संपुष्टात; पत्नीला द्यावी लागणार 'इतक्या' कोटींची पोटगी

Indore Family Court Announces Landmark Divorce Verdict : मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील एका कौटुंबिक न्यायालयाने नुकताच एका गाजलेल्या वैवाहिक वादप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम बापूचा मुलगा नारायण साई आणि त्याची पत्नी जानकी हरपालानी यांच्यात गेल्या जवळपास आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला पूर्णविराम देत न्यायालयाने त्यांचे लग्न अधिकृतपणे संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले.या निकालाला केवळ दोन्ही पक्षांसाठी वैयक्तिक महत्त्वच नाही, तर न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीची रक्कमही सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली आहे. .पोटगी म्हणून द्यावी लागणारी मोठी रक्कम न्यायालयाने नारायण आपल्या आदेशात, साईला त्याची पत्नी जानकी हिला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून २ कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, नारायण साई सध्या सुरत येथील कारागृहात शिक्षा भोगत आहे; एका गंभीर बलात्कार प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कारागृहात असूनही, त्याच्या पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची कायदेशीर जबाबदारी त्याच्यावरच निश्चित करण्यात आली आहे. . आठ वर्षांचा कायदेशीर प्रवास हे प्रकरण काही आत्ताचे नाही जानकी आणि नारायण साई यांच्यातील हा वाद गेल्या आठ वर्षांपासून न्यायालयासमोर प्रलंबित होता. साक्षीदारांचे जबाब आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी मांडलेले युक्तिवाद यांसह विस्तृत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपला निकाल राखून ठेवला होता. जानकीचे वकील अनुराग गोयल यांच्या मते, या प्रकरणाच्या सर्व कायदेशीर पैलूंचे सखोल परीक्षण केल्यानंतर, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, हे लग्न यापुढेही कायम ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य उरलेले नाही.. . छळाचे आरोप या याचिकेत दिलेल्या तपशिलानुसार, नारायण साई आणि जानकी यांचा विवाह २००८ मध्ये झाला होता. मात्र, त्यांचे वैवाहिक जीवन फार काळ चांगले राहिले नाही. २०१३ पासून हे जोडपे विभक्त राहत आहे; त्याच वर्षी नारायण साईविरुद्ध विविध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. न्यायालयासमोर आपली व्यथा मांडताना, जानकीने नारायण साईवर छळाचे गंभीर आरोप केले होते.