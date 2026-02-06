Narendra Modi Speech : पंतप्रधान मोदींनी काढली योगींच्या 'त्या' अश्रूंची आठवण! संसदेत रडले होते आदित्यनाथ; काँग्रेसच्या काळात नेमकं काय घडलं होतं?

राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आयुष्यातील एका अत्यंत भावनिक आणि जुन्या घटनेची आठवण करून दिली, ज्यामुळे सभागृहात सर्वजण शांत झाले..राज्यसभेत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना २००७ सालातील एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, आजचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे जेव्हा खासदार होते, तेव्हा त्यांना संसदेत आपली व्यथा मांडताना रडू कोसळले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यादव यांचे सरकार होते आणि केंद्रामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला होता, पण तत्कालीन सरकारने त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते..पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, त्या काळात उत्तर प्रदेशात मेंदूज्वरामुळे दरवर्षी हजारो निरागस मुलांचा मृत्यू होत होता. योगी आदित्यनाथ सातत्याने या मुलांसाठी आणि जनतेसाठी सोयीसुविधांची मागणी करत होते, पण त्यांचे कोणीही ऐकले नाही. उलट त्यांना धार्मिक भावना भडकवल्याच्या खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले होते. जेलमधून सुटल्यानंतर जेव्हा ते लोकसभेत पोहोचले, तेव्हा स्वतःची आपबिती सांगताना त्यांना आपले अश्रू रोखता आले नव्हते..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज भाजप सरकारने केवळ आरोग्य सुविधाच सुधारल्या नाहीत, तर उत्तर प्रदेशला अशा आजारांमधून मुक्तही केले आहे. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले की, 'मोहब्बत की दुकान' उघडल्याचा दावा करणारे लोक आज माझ्या 'कबरी'च्या गोष्टी करत आहेत. पण देशातील १४० कोटी जनतेचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्याने अशा धमक्यांनी मी थांबणार नाही. आमचे सरकार रिमोटवर चालत नाही, तर आमचा रिमोट देशाची जनता आहे, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला..विरोधी खासदारांनी सभागृहातून काढता पाय घेतल्यावर मोदींनी मिश्किल टिप्पणी केली की, त्यांना माहित आहे की मोदी त्यांच्या गोंधळाला घाबरणार नाहीत. योगींच्या त्या संघर्षाची आठवण आज पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.