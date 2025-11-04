देश

PM Narendra Modi: ‘आरजेडीने’ विकासकामे बंद पाडली; पंतप्रधान मोदी, इंडिया आघाडी अनैसर्गिक

PM Modi’s Sharp Attack on RJD-Congress Alliance in Bihar: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहरसा सभेत काँग्रेस आणि आरजेडीवर जोरदार हल्ला चढवला. बिहारमधील विकास प्रकल्प रोखल्याचा आरोप त्यांनी यूपीए सरकारवर केला.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सहरसा : बिहारमध्ये ‘आरजेडी’च्या हातून सत्ता गेल्यानंतर आरजेडीने यूपीए सरकारवर दबाव आणून बिहारमधील विकास प्रकल्प रोखले होते, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बिहारमधील सहरसा येथील सभेत बोलताना केला.

Congress
Bihar
political
PM Narendra Modi
schemes

