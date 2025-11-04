PM Narendra Modi: ‘आरजेडीने’ विकासकामे बंद पाडली; पंतप्रधान मोदी, इंडिया आघाडी अनैसर्गिक

सहरसा : बिहारमध्ये ‘आरजेडी’च्या हातून सत्ता गेल्यानंतर आरजेडीने यूपीए सरकारवर दबाव आणून बिहारमधील विकास प्रकल्प रोखले होते, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बिहारमधील सहरसा येथील सभेत बोलताना केला..काँग्रेसने अनिच्छेने तेजस्वी यादव यांना ‘इंडिया’ आघाडीचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून स्वीकारले असल्याच्या दाव्याचा पुनरुच्चारही मोदी यांनी यावेळी केला. ‘‘बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये आरजेडी आणि काँग्रेसमध्ये जी आघाडी झाली आहे..ती अनैसर्गिक आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसची ताकद आधीच कमी झाली असून त्यांनी आता या निवडणुकांमध्ये, आरजेडीलाही बुडवण्याची शपथ घेतली आहे,” असा टोला पंतप्रधानांनी लगावला. त्याचप्रमाणे इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास ‘एनडीए’च्या कल्याणकारी योजना बंद करतील, असा इशाराही दिला..“परदेश दौऱ्यांवर असताना मी जागतिक नेत्यांना मखान्याचे बॉक्स भेट देतो आणि सांगतो की हे बिहारच्या शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाचे फळ आहे,” असेही मोदी यांनी सांगितले..PM Narendra Modi: तेजस्वी यांच्या नावाला सहमती नव्हती; मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरून पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेसवर टीका.पंतप्रधान मोदी म्हणाले२००५ मध्ये नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर आरजेडीने तत्कालीन केंद्र सरकारच्या मदतीने ‘कोसी’सारखे प्रकल्प रोखलेआरजेडी, काँग्रेसचे घुसखोरांबाबतचे धोरण मवाळ तर, अयोध्येतील राममंदिर तसेच छट उत्सवाबाबत या पक्षांना अनादरआरजेडीच्या काळात पोलिस अधिकारीसुद्धा सुरक्षित नव्हतेकेंद्र सरकारकडून नालंदामध्ये आधुनिक विद्यापीठ उभारले गेले आहेकाँग्रेसने नालंदा विद्यापीठासाठी २० कोटी रुपये मंजूर केले होते मात्र आमच्या सरकारने या प्रकल्पावर २,००० कोटी रुपये खर्च केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.