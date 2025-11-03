देश

PM Narendra Modi: तेजस्वी यांच्या नावाला सहमती नव्हती; मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरून पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेसवर टीका

Tejashwi Yadav: ‘बिहारच्या मुख्यंमत्रिपदासाठीचा उमेदवार म्हणून तेजस्वी यादव यांच्या नावाला काँग्रेसने ना पसंती दर्शवली होती, मात्र राष्ट्रीय जनता दलाने(आरजेडी) त्यांच्या डोक्याला ‘कट्टा’ लावल्याने त्यांना ही मागणी मान्य करावी लागली.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आरा : ‘‘बिहारच्या मुख्यंमत्रिपदासाठीचा उमेदवार म्हणून तेजस्वी यादव यांच्या नावाला काँग्रेसने ना पसंती दर्शवली होती, मात्र राष्ट्रीय जनता दलाने(आरजेडी) त्यांच्या डोक्याला ‘कट्टा’ लावल्याने त्यांना ही मागणी मान्य करावी लागली,’’ असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील आरा येथे रविवारी आयोजित सभेत लगावला.

Loading content, please wait...
political
election
PM Narendra Modi
Voter
Bihar Politics
tejaswi yadav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com