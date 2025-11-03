PM Narendra Modi: तेजस्वी यांच्या नावाला सहमती नव्हती; मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरून पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेसवर टीका

आरा : ‘‘बिहारच्या मुख्यंमत्रिपदासाठीचा उमेदवार म्हणून तेजस्वी यादव यांच्या नावाला काँग्रेसने ना पसंती दर्शवली होती, मात्र राष्ट्रीय जनता दलाने(आरजेडी) त्यांच्या डोक्याला ‘कट्टा’ लावल्याने त्यांना ही मागणी मान्य करावी लागली,’’ असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील आरा येथे रविवारी आयोजित सभेत लगावला..‘‘विधानसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीतील हे घटकपक्ष एकमेकांची डोकी फोडतील, असे लोक बिहारसाठी काहीही चांगले करू शकत नाहीत,’’ असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी बोलताना केला. त्याचप्रमाणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय होईल असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यासाठी विकसित बिहार निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले..Amit Shah: बिहारमधील जनताच सूड घेईल; अमित शहा, इंडिया आघाडीचा पराभव होणार असल्याचा दावा.आरजेडीचा उल्लेख जंगलराजवाले असा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या निवडणुकीत जंगलराज वाल्यांना इतिहासातील सर्वांत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागणार आहे. बिहारमधील लोक जंगल राज विसरलेले नाहीयेत. ‘‘एनडीएने मागील आठवड्यात प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा हा प्रामाणिक असून, भविष्यवेधी आहे. इंडिया आघाडीच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे तो खोट्या आश्वासनांची मालिका नाही,’’ असे मोदी म्हणाले..भोजपूर व आसपासच्या जिल्ह्यांतील युवक लष्करात मोठ्याप्रमाणात दाखल होत असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्याप्रमाणे आमच्यासाठी प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारेदेखील आमच्यासाठी अग्रस्थानी आहेत..‘व्होटर यात्रे’वरून टीकालोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काढलेल्या ‘व्होटर अधिकार यात्रा’चा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘ही यात्रा घुसखोरांचे संरक्षण करण्यासाठी काढण्यात आली होती, हे घुसखोर बिहारमधील लोकांसाठी असलेली साधनसंपत्ती लुटतील, त्यामुळे त्यांना हद्दपार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे येथे ‘एनडीए’चे सरकार पुन्हा सत्तेत येणे गरजेचे आहे.’’.पंतप्रधान मोदी म्हणालेवन रँक वन पेन्शन या योजनेमुळे आतापर्यंत एक लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून त्याचा लाभ सैनिकांच्या कुटुंबांना मिळत आहेदहशतवाद्यांना घरात घुसून मारण्याची आम्ही शपथ घेतली होती आणि ऑपरेशन सिंदूरद्वारे ती पूर्ण केलीपाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर बॉम्बहल्ले होत होते, तेव्हा काँग्रेसच्या राजघराण्याची झोप उडाली होती; पाकिस्तान आणि काँग्रेस अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीतपंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत शिखांच्या हत्याकांडातील दोषींना काँग्रेसने बढती दिली; त्या नरसंहाराबद्दल काँग्रेसने आजपर्यंत खेदही व्यक्त केलेला नाही.Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात.किसान सन्मान निधीत वाढकेंद्राकडून शेतकऱ्यांना ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांमध्ये बिहार सरकार आणखी तीन हजार रुपये वाढवणार असून त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण नऊ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आरा येथील सभेत केली. “कधीकाळी बिहारला स्वतःसाठी इतर राज्यांतून मासे आयात करावे लागत, परंतु आता बिहार इतर राज्यांना मासे विकत आहे. हे एनडीए सरकारच्या धोरणांचे फळ आहे,’’ असा दावाही त्यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.