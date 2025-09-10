चंडीगड, ता. ९ (वृत्तसंस्था) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पूरग्रस्त हिमाचल आणि पंजाब या राज्यांना भेट दिली. यावेळी त्यांनी पंजाबला एक हजार सहाशे कोटी रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. हिमाचल प्रदेशमधील पूरस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पंजाबलाही भेट दिली. या कठीण प्रसंगी केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करेल आणि सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासनही मोदी यांनी दिले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिमाचल दौरा आटोपून मंगळवारी दुपारी पंजाब मधील पठाणकोट हवाई तळावर दाखल झाले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी गुरदासपूर येथे राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या पथकातील सदस्यांची आणि पूरग्रस्त भागात मदत कार्य करणाऱ्या अन्य पथकांची तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. .यावेळी त्यांना पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या बचाव कार्याची माहिती देण्यात आली. पंतप्रधानांनी बचाव कार्य करणाऱ्या जवानांचे आणि कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. यावेळी पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हेदेखील उपस्थित होते. यावेळी मोदी यांनी पंजाबमधील पूरग्रस्तांची देखील भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली..मृतांच्या वारसांना दोन लाखपंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. त्याचप्रमाणे आपत्ती निवारणासाठी पंतप्रधानांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पंजाबला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा दुसरा हप्ता आगाऊ दिला जाणार असून, ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’चाही लाभ शेतकऱ्यांना तातडीने दिला जाणार आहे. पीडित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यामध्ये पंतप्रधान घरकूल योजनेतून घरे उभारणे, राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्त करणे, शाळांची पुनर्बांधणी करणे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.