Narendra Modi Instagram Record : पंतप्रधान मोदींनी रचला इतिहास, डोनाल्ड ट्रम्प सह जगातील सर्वच नेत्यांना मागे टाकत केला नवा विक्रम

Narendra Modi becomes the first global leader to cross 100 million Instagram followers : पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता जगभरात पसरली आहे. आता त्यांच्या नावावर आणखी एक अनोखा विक्रम झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर इतिहास रचला आहे. ते इंस्टाग्रामवर १० कोटी फॉलोअर्सचा ऐतिहासिक टप्पा पार करणारे पहिले जागतिक नेते आणि राजकारणी बनले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील पंतप्रधान मोदींच्या तुलनेत मागे पडले आहेत. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या इंस्टाग्रामचा वापर सुरु केला. मागील दहा वर्षांत, त्यांचे अकाउंट जागतिक नेत्यांमध्ये सर्वात आकर्षक डिजिटल स्पेसपैकी एक बनले आहे. पंतप्रधान मोदींचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा दुप्पट आहेत. खरं तर जगातील पाच टॉप ग्लोबल नेत्यांचे एकत्रित फॉलोअर्स पंतप्रधान मोदींपेक्षा कमी आहेत. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांतर, डोनाल्ड ट्रम्प ४३.२ दशलक्ष फॉलोअर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो १५ दशलक्ष फॉलोअर्ससह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ब्राझीलचे अध्यक्ष १४.४ दशलक्ष फॉलोअर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहेत आणि तुर्कीचे अध्यक्ष तय्यीप एर्दोगान ११.६ दशलक्ष फॉलोअर्ससह पाचव्या क्रमांकावर आहेत. शेवटी, अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली यांचे ६.४ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत..कोणाचे किती फॉलोअर्स?पंतप्रधान मोदी - १० कोटी फॉलोअर्सडोनाल्ड ट्रम्प - ४. २ कोटी फॉलोअर्सइंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो - १.५ कोटी फॉलोअर्सब्राझीलचे अध्यक्ष - ४४ लाख फॉलोअर्सतुर्कीचे अध्यक्ष तैय्यप एर्दोगान - १. ६ कोटी फॉलोअर्सअर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली - ६४ लाख फॉलोअर्स.