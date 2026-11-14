PM Modi: पंतप्रधान मोदींकडे डीके शिवकुमारांनी केली 'ही' मागणी; काँग्रेसमधूनच कडाडून विरोध; नेमकं काय घडलं?

म्हैसूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मेकेदातू धरणाचे काम कोणीही थांबवू शकत नाही आणि ते राज्यात उभारले जाईलच, असे विधान केले होते. यानंतर कावेरी नदीवरील प्रस्तावित मेकेदातू धरणाच्या मुद्द्यावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेस नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध पेटले आहे..शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) तमिळनाडू काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माणिकम टागोर यांनी तीव्र शब्दांत टीका करत शिवकुमार यांच्यावर निशाणा साधला. हा प्रस्तावित प्रकल्प सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निवाड्याचे उल्लंघन करणारा असून, यामुळे तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होईल, असे टागोर यांनी म्हटले आहे..Travels Accident : चालकाला डुलकी; ट्रॅव्हल्स बस पुलाचा कठडा तोडून दहा फूट खोल नालीत! भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, २५ प्रवासी जखमी.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत माणिकम टागोर यांनी शिवकुमार यांच्या विधानाचा निषेध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत शिवकुमार यांनी मेकेदातू धरणाला कोणीही रोखू शकत नाही असे म्हणणे आणि केंद्र सरकारने याला अंतिम मंजुरी द्यावी अशी मागणी करणे अत्यंत निषेधार्ह असल्याचे टागोर म्हणाले..कर्नाटक सरकार या प्रकल्पावर एकतर्फी भूमिका घेत असून, ही भूमिका संघराज्य प्रणालीच्या तत्त्वांच्या आणि कावेरी नदीच्या खालच्या खोऱ्यातील राज्य म्हणून तमिळनाडूच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तमिळनाडूच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही प्रकल्प कर्नाटक स्वतंत्रपणे राबवू शकत नाही, त्यामुळे खालच्या खोऱ्यातील राज्यांची पूर्ण संमती घेतल्याशिवाय केंद्र सरकारने मेकेदातू धरणाला कोणतीही परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही टागोर यांनी केली आहे..Kalamb News : मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी रोखणार कोण? आश्वासनांचा पाऊस नको, धरणात प्रत्यक्ष पाणी आणा! आमदार कैलास पाटील यांचा सर्वपक्षीय महाबैठकीत सवाल.या प्रकल्पाला तमिळनाडूच्या संमतीशिवाय मंजुरी दिल्यास राज्यातील विशेषतः डेल्टा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा टागोर यांनी दिला. कर्नाटकला बांधकामापासून रोखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून तमिळनाडू काँग्रेस या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करेल आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन लढा देईल, असे ते म्हणाले..दरम्यान, काँग्रेस खासदार ज्योतिमणी यांनीही शिवकुमार यांच्या विधानावर टीका करत तमिळनाडू कर्नाटककडे कोणतीही मेहेरबानी मागत नसून कावेरीच्या पाण्यातील आपला हक्काचा वाटा मागत असल्याचे स्पष्ट केले. कावेरीवर आमचा अधिकार आहे, आम्ही कोणाकडेही काही मागत नाही किंवा भीक मागत नाही; शेजारील राज्यांशी चांगले संबंध हवे आहेत, पण याचा अर्थ कोणी आमचे हक्क हिरावून घ्यावेत असा होत नाही, असे ज्योतिमणी यांनी ठणकावून सांगितले.