Narendra Modi on Rahul Gandhi : 'विरोधी पक्षात असे काही नेते आहेत, जे राहुल गांधींपेक्षा चांगले बोलतात, परंतु...’’
PM Narendra Modi’s remarks on Opposition leadership: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींवर निशाणा साधला आहे. लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी चहापानाचे आयोजन केले होते. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांसह एनडीए नेते चहापानाला उपस्थित होते. परंतु विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह एकही विरोधी खासदार उपस्थित नव्हता.
तर यावेळी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले की, विरोधी पक्षातील अनेक नेते प्रतिभावान आणि चांगले वक्ते आहेत, परंतु राहुल गांधींमुळे त्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. पंतप्रधानांनी अनौपचारिकपणे सांगितले की काँग्रेस पक्ष व्यत्यय आणतो कारण विरोधी पक्षात असे काही नेते आहेत जे राहुल गांधींपेक्षा चांगले बोलतात आणि त्यांना हे नकोय.
चहापान दरम्यान पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, विरोधी पक्षाचे खासदारांना संसदेच्या कामकाजात व्यत्यत आणण्यासाठी भाग पाडले जाते कारण ते राहुल गांधींपेक्षा चांगले वक्ते आहेत. परंतु लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते त्यांना प्रोत्साहन देऊ इच्छित नाहीत. संसदेच्या कामकाजात विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून नियमितपणे व्यत्यत टाकले आणला जातो.
गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात कामकाजात व्यत्यय कायम ठेवल्याबद्दल लोकसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की नियोजनबद्ध पद्धतीने सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्यात आला. जो लोकशाही आणि सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला अनुसरून नाही. अठराव्या लोकसभेचे पाचवे अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले, ज्यामध्ये १४ सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली आणि १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली.
