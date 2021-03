दोन दशके सुटीविना मोदी करताहेत काम

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या २१ वर्षांत मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून एकही सुटी घेतलेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. भाजप संसदीय पक्षाच्या साप्ताहिक बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी भाजपच्या खासदारंसमोर बोलताना हा स्वानुभव स्वतःच कथन केल्याची माहिती मिळाली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भाजप संसदीय पक्षाची बैठक बालयोगी सभागृहात झाली. या अधिवेशनातील ही अखेरची बैठक मानली जाते. या बैठकीत पत्रकारांना मज्जाव असतो. काही वेळा एखादे मंत्री निवडक पत्रकारांना त्याबाबतची माहिती देतात असा पूर्वानुभव आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचीही भाषणे झाली. पक्षसूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधानांनी सांगितले, की आपण गेल्या २१ वर्षांत ‘छुट्टी'' हा शब्द वापरलेलाच नाही. खासदारांनी देश व लोकांसाठी सातत्याने कार्यरत राहिले पाहिजे. संसदेतही उपस्थित राहिले पाहिजे असे त्यांनी पुन्हा सांगितले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोविड-१९ संसर्गादरम्यान भारताने केलेले व करत असलेले काम श्रेष्ठ दर्जाचे होते, असे सांगून मोदी म्हणाले, की हे वैश्‍विक आव्हान इतके भीषण होते की वर्षभरापूर्वी भलेभले देश गोंधळले होते. त्या काळात भारताने औषधांचा पुरवठा केला व आज कोरोनापासून जगाला वाचविण्यासाठी भारताने विविध देशांना ‘मेड इन इंडिया’ लसीचा पुरवठा केलेला आहे. जगभरात त्याची प्रशंसा होत असून किमान ११० देशांच्या नेत्यांनी भारताच्या कामाची जाहीर प्रशंसा केली आहे. कोरोनासारख्या अत्यंत कठीण काळात १३० कोटी भारतीय एका दुसऱ्याच्या मदतीसाठी उभे राहिले. या काळात देशवासीयांनी कोणालाही भुकेने मरू दिले नाही हा जगासमोरील आदर्श आहे. Edited By - Prashant Patil

