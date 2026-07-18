ट्रक आणि क्रेन घेऊन आले अन्....शिंदे घराण्याची 500 वर्षे जुनी तोफच पळवली; शिंदेकालीन वारशाची मोठी चोरी

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नरवर किल्ल्यातून तब्बल तीन हजार किलो वजनाची शिंदे काळातील ऐतिहासिक तोफ चोरीला गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रात्रीच्या अंधारातून ही तोफ पळवून नेल्याने प्रशासनासह इतिहासप्रेमींमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ ते १६ जुलैच्या मध्यरात्री २५ ते ३० जणांची शस्त्रधारी टोळी किल्ल्यात दाखल झाली. त्यांनी सुरक्षा रक्षकांना धमकावत किल्ल्यातील कचहरी परिसर गाठला. तेथे ठेवलेल्या १४ ऐतिहासिक तोफांपैकी एक तोफ त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने चोरी करून नेली. या घटनेनंतर किल्ल्यात आता १३ तोफा शिल्लक असल्याची माहिती आहे..Chunar Fort: 'चंद्रकांता'च्या अद्भुत जगाची खरी प्रेरणा! ५२ खांबांचा सोनवा मंडप अन् २०० फूट खोल विहिरीचे चक्रावून टाकणारे रहस्य.विशेष म्हणजे, चोरीच्या काही दिवसांपूर्वीपासून किल्ल्याभोवती संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले होते. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही, अशी चर्चा परिसरात आहे. आरोपी पूर्ण तयारीनिशी आले होते. एवढ्या वजनाची तोफ हलवण्यासाठी त्यांनी क्रेन आणि ट्रकची व्यवस्था केली होती. किल्ल्याच्या मागील बाजूने प्रवेश करून काही मिनिटांत त्यांनी ही चोरी करून पलायन केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..इतिहास अभ्यासकांच्या मते, चोरीस गेलेली तोफ ही भारताच्या लष्करी इतिहासाचा महत्त्वाचा वारसा होती. १६व्या शतकातील ही तोफ त्या काळातील धातुकाम, युद्धतंत्र आणि कारागिरीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते. तिच्यावरील नक्षीकाम आणि ऐतिहासिक चिन्हांमुळे तिचे सांस्कृतिक महत्त्व अधिक होते..Premium|Siege of Panhala 1660 : पन्हाळ्याचा वेढा १६६०; सिद्दी जौहरचा प्रचंड मारा, मुघल-आदिलशाही दुहेरी संकटातही शिवरायांची अद्वितीय रणनिती.या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. सायबर सेलचीही मदत घेतली जात असून, या चोरीमागे आंतरराष्ट्रीय प्राचीन वस्तू तस्करी रॅकेटचा संबंध आहे का, या दृष्टीनेही तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.