नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये मोठी बंडखोरी? २५ आमदार नाराज, उमर अब्दुल्लांना दिला १४ दिवसांचा अल्टिमेटम

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारसमोर नवं राजकीय संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्समधील २५ नाराज आमदारांच्या गटाने पक्ष नेतृत्वाला १४ दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या आमदारांनी सरकारमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास राजभवनात जाऊन सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे..नाराज आमदारांनी सध्याच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचे सल्लागारही पदावर राहू नयेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. सध्याचं मंत्रिमंडळ बरखास्त करून नव्याने मंत्रिमंडळ स्थापन करावं, अशी मागणी या गटाने केली आहे. नव्या मंत्र्यांची निवड करताना संपूर्ण आमदारांशी चर्चा करावी आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घ्यावा, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पक्षातील काही मोजक्या नेत्यांकडूनच सरकारचे निर्णय घेतले जात असल्याची नाराजी या आमदारांनी व्यक्त केल्याचं सांगितलं जात आहे. मंत्रिमंडळात जबाबदाऱ्या देताना पात्रता आणि अनुभवाला महत्त्व द्यावं, अशी त्यांची मागणी आहे..Latest Marathi News Update : जाणून घ्या दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडी .नाराज आमदारांनी पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. विशेषतः अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ तसेच जम्मू-काश्मीरला मिळालेल्या घटनात्मक संरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे ठामपणे पाठपुरावा करावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. येत्या १४ दिवसांत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा इशारा या गटाने दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे..West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा.दरम्यान, श्रीनगरचे खासदार आगा सय्यद रुहुल्लाह मेहदी यांनीही पक्षाला आणखी एक धक्का दिला आहे. त्यांनी ३ नोव्हेंबरला पक्ष आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. पक्ष नेतृत्वाने वैचारिक भूमिका सोडल्याचा आणि ५ ऑगस्ट २०१९ नंतरच्या घटनात्मक बदलांना आव्हान देण्याच्या जनादेशापासून मागे हटल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. २५ आमदारांनी पाठिंबा काढल्यास सरकारसमोर बहुमताचं संकट निर्माण होऊ शकतं. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ९० जागांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सकडे ४१ आमदार असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला नाराज आमदारांची समजूत काढून सरकारमधील संभाव्य संकट टाळण्याचं आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.