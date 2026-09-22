National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधींचं दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर; ईडीच्या कारवाईवर घेतला आक्षेप

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi oppose ED revision plea in National Herald money laundering case: नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतरांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपले अधिकृत उत्तर दाखल केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनरिक्षण याचिका दाखल केली होती..या याचिकेला सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी न्यायालयात तीव्र विरोध दर्शवला असून ईडीची ही कारवाई म्हणजे कायद्याचा निव्वळ गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. गांधी कुटुंबाने म्हटले आहे की, ईडीचे हे संपूर्ण प्रकरण निरर्थक आणि निराधार बाबींवर आधारलेले आहे..Modi Cabinet: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? मोदींची दोन दिवसीय चिंतन बैठक कशासाठी?.उत्तरात काय म्हटलं?आपल्या उत्तरात गांधी कुटुंबाने ईडीच्या तपासाच्या कायदेशीर वैधतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण देशभरात हे एकमेव असे प्रकरण आहे, जिथे कोणत्याही पोलीस तपासाशिवाय केवळ एका खाजगी व्यक्तीच्या (सुब्रमण्यम स्वामी) तक्रारीच्या आधारे ईडीने कारवाई सुरू केली आहे.यापूर्वीच्या इतर सर्व प्रकरणांमधील ईडीच्या स्वतःच्या भूमिकेचा हवाला देत त्यांनी नमूद केले की, मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी मूळ गुन्ह्याची रीतसर एफआयआर असणे अनिवार्य असल्याचे ईडीने स्वतः इतर न्यायालयांत मान्य केले आहे. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात ईडीने आपल्याच आधीच्या कायदेशीर भूमिकेच्या पूर्णपणे विपरित भूमिका घेतली असून स्वतःच्या सोयीनुसार कायदेशीर नियमांचा अर्थ लावला आहे..Pune News : पाझर तलावांचा साठा घटला; पाणी उपशावर निर्बंध, झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश.राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी आपल्या उत्तरात कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण समर्थन केले आहे. राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणात संज्ञान घेण्यास नकार देताना अधिकारक्षेत्राचा किंवा कायद्याचा कोणताही भंग केलेला नाही; त्यामुळे तो आदेश सर्व दृष्टीने कायदेशीररीत्या वैध आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ईडीची ही पुनरिक्षण याचिका तत्काळ फेटाळून लावावी, अशी ठाम मागणी गांधी कुटुंबाने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.