Bus-Tanker accident : राष्ट्रीय महामार्गावर बस अन् टँकरचा भीषण अपघात; चार जणांचा मृत्यू, २० जखमी

bus tanker accident on national highway : जोधपूरच्या अंदरजना परिसरात मंगळवारी संध्याकाळी एक भीषण रस्ता अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बस आणि टँकरच्या धडकेत चार जणांचा मृत्यू झाला आणि २० हून अधिक जखमी झाले.
घटनेची माहिती देताना एडीसीपी रोशन मीना म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. सर्व जखमींना ग्रीन कॉरिडॉर तयार करून मथुरादास माथुर रुग्णालयात नेण्यात आले.
प्राथमिक माहितीनुसार, टँकर एका मोटारसायकलस्वाराला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना हा अपघात झाला, ज्यामुळे बसशी टक्कर झाली. बसमधील सर्व प्रवासी गुजरातचे रहिवासी होते.
रुग्णालयाचे अधीक्षक विकास राजपुरोहित यांनी सांगितले की, चार जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर एका रुग्णाची प्रकृती गंभीर आहे. इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच, डॉक्टरांचे पथक सतर्क झाले आणि जखमी रुग्णालयात पोहोचताच त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.