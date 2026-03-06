देश

2025 मधील राष्ट्रीय गौरव, 2026 साठी मोठी उद्दिष्टे; माधव इमिग्रेशनची दृष्टी

ऑक्टोबर 2025 हा महिना भारतातील इमिग्रेशन आणि वर्क व्हिसा क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला.
ram manjhi

ram manjhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ऑक्टोबर 2025 हा महिना भारतातील इमिग्रेशन आणि वर्क व्हिसा क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला, जेव्हा माधव इमिग्रेशनला नॅशनल अवॉर्ड फॉर बेस्ट MSME 2025 ने सन्मानित करण्यात आले. हा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार Employment Creation & Skill Development या श्रेणीत इमिग्रेशन आणि वर्क व्हिसा उद्योगातील उल्लेखनीय योगदानासाठी प्रदान करण्यात आला.

Loading content, please wait...
India
National Award
vision

Related Stories

No stories found.