2025 मधील राष्ट्रीय गौरव, 2026 साठी मोठी उद्दिष्टे; माधव इमिग्रेशनची दृष्टी

ऑक्टोबर 2025 हा महिना भारतातील इमिग्रेशन आणि वर्क व्हिसा क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला, जेव्हा माधव इमिग्रेशनला नॅशनल अवॉर्ड फॉर बेस्ट MSME 2025 ने सन्मानित करण्यात आले. हा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार Employment Creation & Skill Development या श्रेणीत इमिग्रेशन आणि वर्क व्हिसा उद्योगातील उल्लेखनीय योगदानासाठी प्रदान करण्यात आला..हा पुरस्कार माननीय केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला, ज्यामुळे या सन्मानाला राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्हता प्राप्त झाली आणि माधव इमिग्रेशनची परदेशी रोजगार सेवांमध्ये एक विश्वासार्ह नाव म्हणून ओळख अधिक मजबूत झाली..रोजगार निर्मितीवर आधारित इमिग्रेशन मॉडेलमाधव इमिग्रेशनला हा राष्ट्रीय सन्मान केवळ व्यावसायिक वाढीसाठी नव्हे, तर हजारो भारतीय युवकांना कायदेशीर, सुरक्षित आणि शाश्वत परदेशी रोजगार संधींशी जोडण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांसाठी मिळाला. संस्थेने पारंपरिक व्हिसा प्रोसेसिंगच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन रोजगार-केंद्रित आणि जॉब-ओरिएंटेड इमिग्रेशन मॉडेल विकसित केले आहे.फक्त डॉक्युमेंटेशनवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, माधव इमिग्रेशन प्रत्यक्ष रोजगार परिणामांना प्राधान्य देते. 10वी पास, 12वी पास, BA आणि B.Com सारख्या सरासरी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना दीर्घकालीन रोजगार स्थैर्य देणाऱ्या खऱ्या वर्क व्हिसा आणि वर्क परमिट पर्यायांकडे मार्गदर्शन केले जाते..मॉरिशस, सिंगापूर, रशिया आणि युरोपमध्ये मजबूत कौशल्यआज माधव इमिग्रेशनने मॉरिशस वर्क व्हिसा, सिंगापूर वर्क व्हिसा, रशिया वर्क व्हिसा आणि युरोप वर्क परमिट सेवांसाठी एक विश्वासार्ह सल्लागार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. संस्थेचा मुख्य उद्देश केवळ परदेशी प्लेसमेंट नसून प्रत्येक उमेदवाराला योग्य देश, योग्य उद्योग आणि कायदेशीर मान्यताप्राप्त वर्क परमिटशी जुळवून देणे हा आहे.या लक्ष केंद्रीत आणि पारदर्शक दृष्टिकोनामुळे 'Work Visa Consultant in India' आणि 'Overseas Job Consultant' सारख्या महत्त्वाच्या शोध संज्ञांसाठी माधव इमिग्रेशनला सातत्यपूर्ण दृश्यमानता आणि विश्वास मिळाला आहे..विश्वास आणि पारदर्शकतेसह मध्यमवर्गीय स्वप्नांना आधारभारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परदेशी रोजगार हा अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्यावर परिणाम करणारा निर्णय असतो. माधव इमिग्रेशन या जबाबदारीची जाणीव ठेवून प्रत्येक टप्प्यावर नैतिक पद्धती, पारदर्शक समुपदेशन आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करते.अवास्तव आश्वासनांऐवजी, संस्था स्पष्ट माहिती, खऱ्या रोजगार संधी आणि फसवणूकमुक्त इमिग्रेशन उपाय देण्यावर विश्वास ठेवते. हा विश्वासाधारित दृष्टिकोन माधव इमिग्रेशनच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेचा पाया बनला आहे..पॅन-इंडिया उपस्थिती आणि मजबूत प्रादेशिक प्रभावमाधव इमिग्रेशन संपूर्ण भारतभर पॅन-इंडिया ऑपरेशनल नेटवर्कद्वारे उमेदवारांना सेवा प्रदान करते. त्याचवेळी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा आणि महाराष्ट्र या प्रदेशांमध्ये संस्थेने विशेष प्रभाव निर्माण केला आहे, जिथे मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी यशस्वीपणे परदेशी रोजगार संधी प्राप्त केल्या आहेत.या विस्तृत पोहोचेमुळे विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील उमेदवारांना पडताळलेल्या आंतरराष्ट्रीय रोजगार मार्गांपर्यंत समान प्रवेश मिळतो..2026 कडे वाटचाल - जबाबदारीसह विकास2025 मध्ये राष्ट्रीय गौरव प्राप्त केल्यानंतर, माधव इमिग्रेशन 2026 मध्ये अधिक जबाबदारीची जाणीव आणि व्यापक दृष्टीकोनासह पुढे जात आहे. संस्था रोजगार निर्मिती उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संरचित वर्क व्हिसा नेटवर्कचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे.दीर्घकालीन उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - अधिकाधिक भारतीय कामगारांना सुरक्षित, कायदेशीर आणि सन्मानजनक परदेशी रोजगार मिळविण्यास मदत करणे, तसेच जागतिक कार्यबल परिसंस्थेमध्ये भारताची प्रतिष्ठा अधिक मजबूत करणे..