National Water Award 2024: राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४: वाराणसीसह युपीच्या तीन जिल्ह्यांना मोठे सन्मान

National Water Award 2024 UP Districts Recognized: राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये वाराणसीला दुसरे स्थान, मीरझापूरला पहिले व जालौनला तिसरे स्थान मिळाले. वाराणसीला २ कोटींचे बक्षीस आणि गोरखपूर महानगरपालिकेला टॉप-१० मान्यता मिळाली.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशला 'उत्तम प्रदेश' बनवण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या 'डबल इंजिन' सरकारच्या योजना आता देशभर आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कुशल अंमलबजावणीमुळे, राज्याने जलसंधारण (Water Conservation) क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

