National Water Award 2024: राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४: वाराणसीसह युपीच्या तीन जिल्ह्यांना मोठे सन्मान

उत्तर प्रदेशला 'उत्तम प्रदेश' बनवण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या 'डबल इंजिन' सरकारच्या योजना आता देशभर आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कुशल अंमलबजावणीमुळे, राज्याने जलसंधारण (Water Conservation) क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे..याच यशाचा गौरव म्हणून, मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार (२०२४) समारंभात जलसंधारणात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना सन्मानित केले. उत्तरी क्षेत्रातील सन्मान: जलसंधारणात उत्तरेकडील क्षेत्रात मीरझापूरला पहिले, वाराणसीला दुसरे आणि जालौनला तिसरे स्थान मिळाले. वाराणसी जिल्ह्याला 'सर्वश्रेष्ठ जिल्हा' श्रेणीत दुसरा क्रमांक मिळाला..वाराणसीला मिळाले २ कोटींचे बक्षीस, गोरखपूरचाही टॉप-१० मध्ये समावेशवाराणसी जिल्ह्याला या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल ₹२ कोटी रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात आले. त्याचबरोबर 'जल संचय जन भागीदारी' (पाणी साठवणुकीत लोकांचा सहभाग) या श्रेणीत गोरखपूर महानगरपालिकेला देशभरातील शीर्ष १० महानगरपालिकांमध्ये तिसरे स्थान मिळाले आहे..या राष्ट्रीय सन्मानांवरून हे स्पष्ट होते की, योगी सरकारची दूरदृष्टीची धोरणे आणि स्थानिक प्रशासनाचे प्रयत्न जलसंधारण आणि शाश्वत विकासामध्ये मोठे बदल घडवून आणत आहेत..वाराणसीचे नदी पुनरुज्जीवन आणि जल संचयनवाराणसीने जलसंधारण क्षेत्रात अनेक प्रभावी पाऊले उचलली आहेत. जिल्ह्यात २५,००० हून अधिक जल संचयन संरचना (Water Harvesting Structures) तयार करण्यात आल्या, ज्यामुळे भूजल पातळीत सकारात्मक सुधारणा झाली. नदी कायाकल्प प्रकल्पांमुळे आणि सामुदायिक सहभागामुळे जलसंधारणाविषयी जागरूकता वाढली आहे. या उपक्रमांमुळे वाराणसी उत्तर भारतात जल व्यवस्थापनाचा एक आदर्श जिल्हा म्हणून उदयास आला आहे..Eknath Shinde : राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे व उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीत बांबू लागवड अभियानाचा शुभारंभ!.योगी सरकारच्या जलधोरणांचा परिणामहा राष्ट्रीय सन्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मजबूत जलधोरणांचा थेट परिणाम आहे. मीरझापूरला प्रथम, वाराणसीला द्वितीय आणि जालौनला तृतीय स्थान मिळणे हे दर्शवते की, राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाचे गंभीर प्रयत्न केले जात आहेत. हे यश केवळ राज्यासाठीच नव्हे, तर देशातील इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणादायक उदाहरण बनले आहे..