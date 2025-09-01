PM Narendra Modi: ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रत्येकाचे मन दुःखी’: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; स्वदेशीचा अंगीकार करण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली: ‘‘मॉन्सूनच्या काळात नैसर्गिक आपत्ती देशाची परीक्षा पाहत आहे. मागील काही काळात आपण पूर, भू-स्खलन यासारख्या मोठ्या आपत्ती पाहिल्या आहेत. कुठे घरे उद्ध्वस्त झाली तर कुठे शेती पाण्याखाली बुडाली. कुटुंबे रस्त्यावर आली आणि पाण्याच्या वेगात रस्ते, पूल वाहून गेले. लोकांचे जीवन संकटात अडकले. अशा घटनांनी देशातील प्रत्येक नागरिक दुःखी झाला आहे,’’ अशी खंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणी वरील ‘मन की बात’मध्ये बोलताना व्यक्त केली. .Sharada Bhawani Temple:'पंडितांनी उघडले शारदा भवानी मंदिर'; तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ बंद होते काश्मीर खोऱ्यातील मंदिर.आपत्तीच्या काळात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांनी केलेल्या कामाचे मोदी यांनी कौतुक केले. संकटातून बाहेर पडण्यासाठी स्थानिक लोक, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर, प्रशासन असे सर्व स्तरातील लोक पुढे आल्याचे मोदी यांनी सांगितले. मोदी म्हणाले की, संकट असताना देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. पहिली म्हणजे पुलवामा येथे पहिल्यांदा दिवस-रात्र क्रिकेटचा सामना खेळला गेला आणि श्रीनगरमधील दल तलावात खेलो इंडिया या क्रीडा स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडल्या..विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिभा सेतू‘‘स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना प्रयत्न करूनही यश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रतिभा सेतू’ या नावाने डिजिटल पोर्टल बनविण्यात आले आहे,’’ असे मोदी म्हणाले..या पोर्टलच्या माध्यमातून अशा विद्यार्थ्यांची माहिती प्राप्त करून खासगी कंपन्या त्यांना नियुक्त्या देऊ शकतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा सर्व टप्प्यात उत्तीर्ण होऊनही ज्या विद्यार्थ्यांची निवड होऊ शकली नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा डेटा या साइटवर ठेवण्यात आला आहे.सुरुवातीला दहा हजार विद्यार्थ्यांची माहिती देण्यात आली आहे, असे मोदी यांनी सांगितले..New Delhi:'आगीच्या संकेतामुळे विमान उतरविले'; एअर इंडियाच्या विमानात आगीचे संकेत, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण.‘स्वदेशीचा अंगीकार करा’आगामी सणासुदीच्या काळात स्वदेशी वस्तूंचा अंगीकार करावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. ‘‘सण भारताचा आहे, त्यामुळे वस्तू भारतात बनलेल्याच वापरल्या जाव्यात,’’ असे ते म्हणाले. प्रत्येकाने स्वदेशीच्या मार्गावर चालण्याची वेळ आली आहे. विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ‘वोकल फॉर लोकल’ला पर्याय नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.