Project Cheetah: कूनो, गांधी सागरनंतर नौरादेही बनले चित्त्यांचे ३ रे घर; एकाच जंगलात एकत्र राहणार वाघ आणि चित्ता

मध्य प्रदेशातील वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पात ‘प्रोजेक्ट चित्ता’चा विस्तार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी सागर जिल्ह्यातील नौरादेही परिसरात ‘वियोम’ आणि ‘नीरा’ या नर-मादी चित्त्यांना जंगलात मुक्त केले. कूनो राष्ट्रीय उद्यान आणि गांधी सागर अभयारण्य यांच्यानंतर नौरादेही हे मध्य प्रदेशातील चित्त्यांचे तिसरे अधिकृत अधिवास केंद्र ठरले आहे..नौरादेहीच्या जंगलात सुमारे १७० वर्षांनंतर चित्त्यांचे पुनरागमन झाले आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात आधीपासून वाघांचा वावर असून, आता वाघ आणि चित्ते एकाच परिसंस्थेत राहणार आहेत. वन्यजीव संरक्षण सप्ताहाच्या सांगता समारंभानिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.पुढील महिन्यात आणखी दोन चित्ते‘वियोम’ आणि ‘नीरा’ यांच्या आगमनानंतर नौरादेहीतील चित्ता संवर्धनाला सुरुवात झाली आहे. पुढील महिन्यात आणखी दोन चित्ते येथे सोडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. या चार चित्त्यांमधून भविष्यात नौरादेहीत चित्त्यांची नवी पिढी तयार होण्याची अपेक्षा आहे.कूनो आणि गांधी सागरनंतर नौरादेहीत चित्ता संवर्धनाचा विस्तार होत आहे. मात्र नौरादेहीची विशेष बाब म्हणजे येथे आधीपासूनच वाघांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे वाघ आणि चित्त्यांचे एकाच जंगलातील सहअस्तित्व हा वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रयोग ठरणार आहे..पर्यटनाच्या उत्पन्नात स्थानिकांना वाटावन्यजीव पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा फायदा स्थानिक ग्रामस्थांनाही मिळावा, यावर सरकारने भर दिला आहे. मुख्यमंत्री यादव यांच्या माहितीनुसार, यावर्षी राज्यातील अभयारण्यांमधून पर्यटनाच्या माध्यमातून सुमारे रु. ८० कोटींचा महसूल मिळाला. त्यापैकी रु. २० कोटींचा वाटा स्थानिक ग्रामस्थांना देण्यात आला आहे.जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांचा या उत्पन्नावर पहिला हक्क असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..होम-स्टेसाठी ३ लाखांपर्यंत अनुदानव्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमध्ये राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून होम-स्टे सुरू करण्यासाठी रु. २ ते ३ लाखांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. स्थानिकांनी आपल्या घरांचे पर्यटन निवासामध्ये रूपांतर करून त्यातून उत्पन्न मिळवावे, हा या योजनेमागील उद्देश आहे.वनक्षेत्रालगतच्या भागात शेतीची जमीन कमी असली तरी अनेक कुटुंबांकडे पशुधन असल्याने दुग्ध व्यवसायालाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांमार्फत स्थानिकांकडून दूध खरेदी करून त्यासाठी प्रति लिटर रु. ५५ पर्यंत दर देण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..‘गिधाड गणना २०२६’ अहवालाचे प्रकाशनकार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री यादव यांच्या हस्ते ‘गिधाड संख्या मूल्यांकन-२०२६’ अहवालाचेही प्रकाशन करण्यात आले. मध्य प्रदेशात वाघांसोबतच गिधाड संवर्धनालाही प्राधान्य दिले जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.याशिवाय स्थानिक संस्कृती आणि भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी बुंदेलखंडी भाषेतील ‘वीरांगना दुर्गावती टायगर रिझर्व्ह’ या पुस्तकाचेही विमोचन करण्यात आले.मध्य प्रदेशातील जैवविविधतेचा उल्लेख करताना चंबळ नदीत घडियाल, नर्मदा नदीत मगरी तसेच विविध नद्यांमध्ये दुर्मीळ कासवे सोडण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..‘चित्ते जंगलात, मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टायगर’या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना विरोधकांवरही निशाणा साधला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे २०२२ मध्ये देशात ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ सुरू झाला आणि मध्य प्रदेशातील चित्त्यांची संख्या आता ६० वर पोहोचली आहे.‘आम्ही जंगलात चित्ते सोडत आहोत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टायगर बनून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचा गौरव वाढवत आहेत,’ असे वक्तव्य यादव यांनी केले.राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना यादव यांनी जगातील अनेक नेते भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचे आणि देशाच्या प्रगतीचे कौतुक करत असताना काही विरोधी नेते मात्र नकारात्मकता पसरवत असल्याचा आरोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.