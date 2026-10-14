Navratri 2026: अरुंद गल्ल्या आणि वाहतूक कोंडीत पोलिसांना मिळणार मदत; दुर्गापूजेपूर्वी वाहनांचा ताफा वाढवला

झारखंड :दुर्गापूजेच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि वाहतूक नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी झारखंडमधील धनबाद आणि बोकारो जिल्हा पोलीस दलाच्या वाहन ताफ्यात वाढ करण्यात आली आहे. धनबादमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात ४५ नवीन मोटारसायकली पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची संख्या २०५ झाली आहे. याशिवाय ८० बोलेरो वाहनेही पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत. दुसरीकडे, बोकारोमध्ये ५३ जीपीएस-सक्षम मोटारसायकली गस्ती पथकांसाठी रवाना करण्यात आल्या. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची एकूण संख्या १५६ झाली आहे..धनबादमध्ये २०५ नवीन बाईक्स, ८० बोलेरोधनबादमध्ये आयोजित कार्यक्रमात उपायुक्त आदित्य रंजन आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रभात कुमार यांच्या हस्ते ४५ नवीन मोटारसायकली जवानांना सुपूर्द करण्यात आल्या. पहिल्या टप्प्यात १६० बाईक्स देण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील ४५ बाईक्सची भर पडल्याने एकूण संख्या २०५ झाली आहे.याशिवाय गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ८० बोलेरो वाहनेही पोलिसांच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नवीन मोटारसायकलींचा वापर विशेषतः वाहतूक नियंत्रण आणि गर्दीच्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी केला जाणार आहे.दुर्गापूजेच्या काळात पूजा मंडप, बाजारपेठा आणि प्रमुख चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. अशा वेळी अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी दुचाकींचा उपयोग होऊ शकतो..बोकारोमध्ये जीपीएससह ५३ नवीन बाईक्सबोकारोचे पोलीस अधीक्षक नाथू सिंह मीना यांनी पोलीस केंद्रातून ५३ नवीन मोटारसायकलींना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. यापूर्वी १०३ बाईक्स देण्यात आल्या होत्या. नव्या बाईक्समुळे जिल्ह्यातील या वाहनांची संख्या आता १५६ झाली आहे.या मोटारसायकलींवर जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे गस्ती पथकांच्या हालचालींवर पोलीस मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पथकांची उपलब्धता आणि त्यांचे स्थान समजण्यास या प्रणालीची मदत होऊ शकते.गुन्हे रोखण्यासाठी गस्तीला वेगदुर्गापूजेच्या काळात गर्दीच्या ठिकाणी पाकीटमारी, छेडछाड आणि अन्य अनुचित प्रकार रोखणे पोलिसांसमोर महत्त्वाचे आव्हान असते. नव्या मोटारसायकलींमुळे अशा ठिकाणी गस्तीचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यास मदत होईल. तसेच वाहतूक कोंडी झाल्यास संबंधित ठिकाणी पोलिसांना जलद पोहोचता येईल..बोकारोचे पोलीस अधीक्षक नाथू सिंह मीना यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. संशयास्पद हालचाल किंवा गुन्हेगारी प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी डायल ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.धनबाद आणि बोकारोमधील वाहनांची वाढ ही सणासुदीच्या काळातील गस्त, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.दुर्गापूजेच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि वाहतूक नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी झारखंडमधील धनबाद आणि बोकारो जिल्हा पोलीस दलाच्या वाहन ताफ्यात वाढ करण्यात आली आहे. धनबादमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात ४५ नवीन मोटारसायकली पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची संख्या २०५ झाली आहे. याशिवाय ८० बोलेरो वाहनेही पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत. दुसरीकडे, बोकारोमध्ये ५३ जीपीएस-सक्षम मोटारसायकली गस्ती पथकांसाठी रवाना करण्यात आल्या. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची एकूण संख्या १५६ झाली आहे..धनबादमध्ये २०५ नवीन बाईक्स, ८० बोलेरोधनबादमध्ये आयोजित कार्यक्रमात उपायुक्त आदित्य रंजन आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रभात कुमार यांच्या हस्ते ४५ नवीन मोटारसायकली जवानांना सुपूर्द करण्यात आल्या. पहिल्या टप्प्यात १६० बाईक्स देण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील ४५ बाईक्सची भर पडल्याने एकूण संख्या २०५ झाली आहे.याशिवाय गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ८० बोलेरो वाहनेही पोलिसांच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नवीन मोटारसायकलींचा वापर विशेषतः वाहतूक नियंत्रण आणि गर्दीच्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी केला जाणार आहे.दुर्गापूजेच्या काळात पूजा मंडप, बाजारपेठा आणि प्रमुख चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. अशा वेळी अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी दुचाकींचा उपयोग होऊ शकतो..बोकारोमध्ये जीपीएससह ५३ नवीन बाईक्सबोकारोचे पोलीस अधीक्षक नाथू सिंह मीना यांनी पोलीस केंद्रातून ५३ नवीन मोटारसायकलींना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. यापूर्वी १०३ बाईक्स देण्यात आल्या होत्या. नव्या बाईक्समुळे जिल्ह्यातील या वाहनांची संख्या आता १५६ झाली आहे.या मोटारसायकलींवर जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे गस्ती पथकांच्या हालचालींवर पोलीस मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पथकांची उपलब्धता आणि त्यांचे स्थान समजण्यास या प्रणालीची मदत होऊ शकते..गुन्हे रोखण्यासाठी गस्तीला वेगदुर्गापूजेच्या काळात गर्दीच्या ठिकाणी पाकीटमारी, छेडछाड आणि अन्य अनुचित प्रकार रोखणे पोलिसांसमोर महत्त्वाचे आव्हान असते. नव्या मोटारसायकलींमुळे अशा ठिकाणी गस्तीचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यास मदत होईल. तसेच वाहतूक कोंडी झाल्यास संबंधित ठिकाणी पोलिसांना जलद पोहोचता येईल.बोकारोचे पोलीस अधीक्षक नाथू सिंह मीना यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. संशयास्पद हालचाल किंवा गुन्हेगारी प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी डायल ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.धनबाद आणि बोकारोमधील वाहनांची वाढ ही सणासुदीच्या काळातील गस्त, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 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