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Navratri 2026: अरुंद गल्ल्या आणि वाहतूक कोंडीत पोलिसांना मिळणार मदत; दुर्गापूजेपूर्वी वाहनांचा ताफा वाढवला

Navratri 2026, Dhanbad Police, Bokaro Police: दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडमधील धनबाद आणि बोकारो पोलिसांच्या वाहन ताफ्यात वाढ करण्यात आली आहे. धनबादमध्ये २०५ मोटारसायकली आणि ८० बोलेरो वाहने, तर बोकारोमध्ये जीपीएस सुविधेसह १५६ मोटारसायकली उपलब्ध झाल्या आहेत.
bokaro police new vehicles before durga puja

bokaro police new vehicles before durga puja

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड :दुर्गापूजेच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि वाहतूक नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी झारखंडमधील धनबाद आणि बोकारो जिल्हा पोलीस दलाच्या वाहन ताफ्यात वाढ करण्यात आली आहे. धनबादमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात ४५ नवीन मोटारसायकली पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची संख्या २०५ झाली आहे. याशिवाय ८० बोलेरो वाहनेही पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत. दुसरीकडे, बोकारोमध्ये ५३ जीपीएस-सक्षम मोटारसायकली गस्ती पथकांसाठी रवाना करण्यात आल्या. त्यामुळे तेथील नव्या बाईक्सची एकूण संख्या १५६ झाली आहे.

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