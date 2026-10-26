देश

नौदलातील अधिकाऱ्याचा बेछूट गोळीबार, २ सख्ख्या भावांचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

Navy Officer Firing Kills Two नौदलात अधिकारी असलेल्या तरुणाने केलेल्या गोळीबारात दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला आहे. तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. वैयक्तिक वादातून ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येतंय.
Navy Officer Firing Kills Two

Navy Officer Firing Kills Two

Esakal

सूरज यादव
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भारतीय नौदलातील एका अधिकाऱ्यानं दोन सख्ख्या भावांची गोळ्या झाडून हत्या केलीय. तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊत घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. नौबस्ता परिसरात बेछूट गोळीबार झाला. यात तिघांना गोळी लागली असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे.

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