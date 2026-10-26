नौदलातील अधिकाऱ्याचा बेछूट गोळीबार, २ सख्ख्या भावांचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

भारतीय नौदलातील एका अधिकाऱ्यानं दोन सख्ख्या भावांची गोळ्या झाडून हत्या केलीय. तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊत घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. नौबस्ता परिसरात बेछूट गोळीबार झाला. यात तिघांना गोळी लागली असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दोन गटात वाद झाला होता. या वादातूनच तरुणाने तिघांवर गोळीबार केला. यामध्ये दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला. तर दोघांपैकी एकाचा मुलगाही यात जखमी झाला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला पाठलाग करून पकडलं..राष्ट्रपती भवनाजवळ नॉर्थ ब्लॉकमध्ये भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या ६ गाड्या घटनास्थळी.गोळीबारात मृत्यू झालेल्यांची नावे शिवाजी तिवारी आणि शिवेंद्र तिवारी अशी आहेत. तर शिवाजी यांचा मुलगा सुयश तिवारी गंभीर जखमी झाला आहे. पोलिसांनी आरोपी ऋषभ शुक्ला याला ताब्यात घेतलंय. त्याच्याकडून पिस्तुल जप्त करण्यात आलं. ऋषभ शुक्ला भारतीय नौदलात नेव्हिगेशन अधिकारी आहे. पार्किंगमधील वादातून हा हल्ला झाल्याचं सांगितलं जात आहे..पोलिसांनी सांगितले की, दोन गटातील वादातून हा गोळीबार झाला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.