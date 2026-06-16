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Bone Craving Art: नवाबांचा राजेशाही वारसा अन् हुशार कारागिरांची जादू! लखनौमध्ये प्राण्यांच्या टाकाऊ हाडांपासून कशा बनतात २ लाखांच्या वस्तू?

Sustainable handicrafts made from discarded animal bones: लखनौच्या गल्लीबोळांत जपली गेलेली नवाबी हाड नक्षीकाम कला; टाकाऊ हाडांपासून तयार होणाऱ्या सूक्ष्म कोरीव कलाकृतींना देश-विदेशात लाखोंची किंमत
Lucknow’s Royal Bone Art Tradition Creates Luxury Handicrafts Worth Lakhs

Lucknow’s Royal Bone Art Tradition Creates Luxury Handicrafts Worth Lakhs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ (Lucknow) हे केवळ तिथल्या नबावी संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील अनोख्या आणि दुर्मिळ हस्तकलांसाठीही जगभर ओळखले जाते. येथील गल्लीबोळांमध्ये गेल्या अनेक पिढ्यांपासून एक अशी अद्भूत कला जिवंत आहे, जी प्राण्यांच्या टाकाऊ हाडांना (Waste Bones) अत्यंत मौल्यवान आणि देखण्या कलाकृतींमध्ये रूपांतरित करते.

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