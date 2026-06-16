Bone Craving Art: नवाबांचा राजेशाही वारसा अन् हुशार कारागिरांची जादू! लखनौमध्ये प्राण्यांच्या टाकाऊ हाडांपासून कशा बनतात २ लाखांच्या वस्तू?

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ (Lucknow) हे केवळ तिथल्या नबावी संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील अनोख्या आणि दुर्मिळ हस्तकलांसाठीही जगभर ओळखले जाते. येथील गल्लीबोळांमध्ये गेल्या अनेक पिढ्यांपासून एक अशी अद्भूत कला जिवंत आहे, जी प्राण्यांच्या टाकाऊ हाडांना (Waste Bones) अत्यंत मौल्यवान आणि देखण्या कलाकृतींमध्ये रूपांतरित करते. .या कलेला 'हाडांवरील नक्षीकाम' (Bone Carving Art) असे म्हटले जाते. लखनौमधील ठाकूरगंज (Thakurganj) आणि गोल दरवाजा सज्जड बाग या भागांमध्ये आजही ही कला प्रामुख्याने जोपासली जात असून, सध्या सुमारे २०० कारागीर या व्यवसायात कार्यरत आहेत..मुघल काळापासून नबावी कालखंडापर्यंतचा 'शाही' प्रवासया कलेचा इतिहास मुघल काळ आणि लखनौच्या नवाबांच्या कालखंडाशी जोडलेला आहे. नवाबांचे वंशज मसूद अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, या कलेला नबावी काळात राजदरबारात प्रचंड प्रतिष्ठा आणि राजाश्रय मिळाला.हस्तिदंताचा वापर: सुरुवातीला ही नक्षीकाम कला हत्तीच्या दातांवर (Ivory) केली जायची, ज्यातून राजघराण्यासाठी बुद्धीबळाचे पट (Chess Boards), सोंगट्या, पेन आणि इतर शोभेच्या वस्तू बनवल्या जात असत..महिषांच्या हाडांचा पर्याय: वर्ष १९८० च्या सुमारास वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत हत्तीच्या दातांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आल्यानंतर, कारागिरांनी स्वतःला बदलत्या काळानुसार सावरून घेतले. त्यांनी हत्तीच्या दातांऐवजी कत्तलखान्यातून येणाऱ्या म्हैस आणि उंटांच्या हाडांचा वापर करून ही कलाकृती जिवंत ठेवली.लखनौव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी, संभल, मोरादाबाद, गाझियाबाद आणि राजस्थानमधील जयपूर तसेच पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथेही हाडांचे नक्षीकाम केले जाते. मात्र, लखनौच्या नक्षीकामाची हातोडा आणि छिन्नीची (Hammer and Chisel) बारीक कारागिरी सर्वात तलम आणि विशेष मानली जाते..प्रचंड संयमाचे काम; किंमत १०० रुपयांपासू ते थेट २ लाखांपर्यंत!हाडांवर बारीक नक्षीकाम करणे हे अत्यंत वेळखाऊ आणि प्रचंड संयमाचे काम आहे. एक उत्तम कलाकृती तयार करण्यासाठी कारागिरांना अनेक दिवसांचा कालावधी लागतो.किंमत आणि उत्पादने: बाजारपेठेत या वस्तूंची किंमत १०० रुपयांपासून सुरू होऊन थेट २ लाख रुपयांपर्यंत जाते.२ लाखांचा मास्टरपीस लॅम्प: येथील कारागिरांनी बनवलेला ५ फूट उंचीचा 'स्टँड लॅम्प' (Standing Lamp) त्याच्यावरील अद्भूत आणि अतिशय बारीक कोरीव कामामुळे तब्बल २ लाख रुपयांना विकला जातो.याशिवाय मोबाईल स्टँड, ज्युवेलरी बॉक्सेस, फोटो फ्रेम्स, टेबल टॉप्स आणि शो-पीस अशा अनेक वस्तू येथे बनवल्या जातात..राष्ट्रपतींकडून गौरव आणि अमेरिका-दुबईत निर्यातगोल दरवाजा सज्जड बाग येथील कारखान्यात काम करणारे ज्येष्ठ कारागीर जलालुद्दीन हे गेल्या ४५ वर्षांपासून या व्यवसायात आहेत. त्यांनी ही कला त्यांच्या काकांकडून शिकली आणि आता ते नवीन पिढीलाही याचे धडे देत आहेत. त्यांच्या या अद्भूत कलेसाठी त्यांना २०१० मध्ये 'स्टेट अवॉर्ड' मिळाला, तर २०१४ मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला होता.जलालुद्दीन सांगतात, "आम्ही बनवलेल्या वस्तू पाहून लोकांना विश्वासच बसत नाही की या वस्तू हाडांपासून बनवल्या आहेत. आमचा माल अमेरिका, दुबई, हाँगकाँग आणि सौदी अरेबियामध्ये निर्यात केला जातो. भारत सरकारने आम्हाला अनेकदा आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्येही पाठवले आहे." या वस्तू सामान्य बाजारपेठेत मिळत नाहीत, तर प्रामुख्याने लखनौचा बडा इमामबाडा, दिल्लीची जामा मशीद, कुतुबमिनार आणि आग्र्याचा ताजमहाल या ऐतिहासिक ठिकाणांवरील दुकानांमध्येच विकल्या जातात..पर्यावरणपूरक व्यवसाय आणि सोशल मीडियाचा बुस्टहा व्यवसाय केवळ रोजगारच निर्माण करत नाही, तर प्राण्यांच्या टाकाऊ हाडांचा पुनर्वापर करत असल्याने तो पर्यावरणासाठीही अत्यंत फायदेशीर (Eco-friendly) ठरत आहे. धार्मिक भावनांमुळे काही लोक या वस्तू खरेदी करत नसले, तरी जगभरातील कलाप्रेमींमध्ये या हस्तकलेला प्रचंड मागणी आहे.जलालुद्दीन यांचा मुलगा अकील अख्तर याने सांगितले की, सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे या कलेला आता एक नवी आधुनिक ओळख मिळाली आहे. पूर्वी ज्या कामाला महिने लागायचे, ते आता आधुनिक मशीनच्या साहाय्याने काही आठवड्यांत पूर्ण होते; परंतु बारीक कोरीव काम आजही हातानेच केले जाते. आजच्या तरुण पिढीच्या आवडीनुसार कारागीर आता ऑनलाईन ऑर्डर्सवर आधारित आधुनिक वस्तू जसे की कंगवे, सुगंधी अत्तराच्या बाटल्या (Perfume Bottles), घड्याळे, फॅन्सी दिवे आणि ज्युवेलरी बॉक्सेस तयार करत आहेत..जागतिक बाजारपेठेत 'शाश्वत फॅशन' (Sustainable & Eco-friendly Craft) आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना मोठी मागणी असल्याने, लखनौच्या या पारंपरिक 'बोन कार्व्हिंग' उत्पादनांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.