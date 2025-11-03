Naxalism Eradication 2026: नक्षलवादाचा विळखा पडतोय सैल; नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या ४६ हून ३८ वर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे निर्मृलन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे नक्षलवादाविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. अनेक नक्षलवाद्यांचा चकमकीत खातमा करण्यात आला असून अनेक नक्षलवाद्यांनी शरणागतीही पत्करली आहे..त्यामुळे, देशातील नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या या वर्षी एप्रिलमध्ये ४६ वरुन ३८ वर आली आहे. यातील केवळ चार जिल्हे चिंता करण्याच्या श्रेणीतील असून तीनच जिल्हे सर्वाधिक नक्षलप्रभावित आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबरला या जिल्ह्यांचे नवीन वर्गीकरण जाहीर केले आहे. नक्षली हिंसेत घट होत असली तरी विकासकामे व संसाधनांची अद्याप गरज असणाऱ्या जिल्ह्यांचे चिंता करण्यासारखे जिल्ह्यांत वर्गीकरण केले आहे. यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली या एकमेव जिल्ह्याचा समावेश आहे..नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचे मूल्यांकन हे २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या विरोधातील राष्ट्रीय धोरण व कृती नियोजनाचा भाग आहे. ज्यातंर्गत केंद्र व राज्य सरकारने नक्षलवादाविरोधात एकत्रित आघाडी उघडली आहे. सुरक्षा यंत्रणेतील अधिकृत नोंदी व सूत्रांच्या माहितीनुसार, नक्षलवाद प्रभावित भागांत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आढळले आहे. .त्यामुळे सुरक्षा-संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेखालील जिल्ह्यांची संख्या १ एप्रिल रोजीच्या ४६ वरून आता ३८ वर आली आहे. या जिल्ह्यांत घट झाल्यामुळे नक्षलवाद नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना सकारात्मक यश मिळत आहे, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाविरोधातील (एलडब्लूई) ‘एसआरई’ हे धोरण असून या धोरणातंर्गत नक्षलवादासारख्या अंतर्गत सुरक्षाविषयक समस्येचा सामना करणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक साहाय्य केले जाते..एसआरई धोरण राबविल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांचे ‘एलडब्लूई प्रभावित जिल्हे’ आणि ‘वारसा व प्राधान्य जिल्हे’ असे वर्गीकरण केले आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे निर्मूलन करण्याची घोषणा केल्याने सुरक्षा दलांनी नक्षलवादाविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे, नक्षली कारवायांचा आलेख घसरला आहे. या वषी एप्रिलमध्ये एलडब्लूई प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १८ वरुन ११ पर्यंत घसरली. २०१५ मध्ये नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांत संसाधनाचा केंद्रित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उपश्रेणी तयार करण्यात आली होती. यात सुरुवातीला ३५ जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले होते..KDMC News : 14 गाव, 27 गाव आताच बाहेर काढून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करा, 27 गाव संघर्ष समिती अध्यक्ष खासदार सुरेश म्हात्रे यांचा इशारा.देशातील नक्षलवादाचा आढावा घेऊन चिंता करण्यासारखी परिस्थिती असणाऱ्या सहा जिल्ह्यांतून चार जिल्ह्यांना वगळण्यात आले तर दोन जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. वारसा आणि प्राधान्याच्या जिल्ह्यांत २७ जिल्हे असून यात ओडिशातील आठ, छत्तीसगडमधील सहा, बिहारमधील चार, झारखंडमधील तीन, तेलंगणमधील दोन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व प. बंगालमधील प्रत्येकी एका जिल्ह्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील नक्षलवाद संपुष्टात आला असला तरी तो पुन्हा हातपाय पसरू शकतो. त्यामुळे या जिल्ह्यांना सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांची गरज आहे. यापूर्वी या श्रेणीत २८ जिल्हे होते. आढाव्यानंतर आठ जिल्हे वगळण्यात आले तर सात नवीन जिल्ह्यांचा समावेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.