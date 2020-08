इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी एनसीईआरटीतर्फे शैक्षणिक दिनदर्शिका जाहीर

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन धडे देताना शिक्षकांनी कसे शिकवावे, संदर्भ कसे द्यावेत, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी टप्प्या-टप्प्याने पाठ समजून घेताना नेमके काय करावे, याबाबत मार्गदर्शन करणारी शैक्षणिक दिनदर्शिका राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी)च्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी इयत्ता सहावी ते आठवीकरिता असणारी ही शैक्षणिक दिनदर्शिका जाहीर केल्याची घोषणा ट्‌विटरद्वारे नुकतीच केली आहे. यापुर्वी त्यांनी चार आठवड्यांची दिनदर्शिका जाहीर केली होती. आता पुढील आठ आठवड्याची दिनदर्शिका जाहीर करण्यात आली आहे.

Alternative Academic Calendar for upper primary stage (Classes VI to VIII) for four weeks was released earlier. I have launched the academic calendar for the next eight weeks today. https://t.co/VRNUh42NDW pic.twitter.com/AJXPsSwVSf

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) August 3, 2020