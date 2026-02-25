CJI SuryaKant: एनसीईआरटीचा धडा वादाच्या भोवऱ्यात! न्यायिक भ्रष्टाचार प्रकरणावर सरन्यायाधीशांचा थेट इशारा!

एनसीईआरटीच्या नवीन इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ या प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या मुद्द्यावर तीव्र संताप व्यक्त करताना स्पष्ट सांगितले, “आम्ही कोणालाही न्यायव्यवस्थेची बदनामी करू देणार नाही.” .बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा विषय उपस्थित केला. त्यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “मी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. देशभरातील वकील आणि न्यायाधीश या मुद्द्याबाबत चिंतित आहेत. न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून मी माझी जबाबदारी पार पाडेन.” न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी तर या प्रकरणाला संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने एनसीईआरटीला या प्रकरणाबाबत तीव्र विरोध दर्शवला असून, लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे..न्यायव्यवस्थेसमोरची प्रमुख आव्हानेएनसीईआरटीच्या नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेसमोरची प्रमुख आव्हाने स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहेत. पुस्तकात म्हटले आहे की, न्यायाधीश केवळ न्यायालयीन कामकाजातच नव्हे तर न्यायालयाबाहेरील वर्तनावरही आचारसंहितेने बांधील असतात. “आपल्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका” या प्रकरणात न्यायालयांच्या पदानुक्रमाचे आणि न्याय मिळण्याच्या उपलब्धतेच्या पलीकडे जाऊन भ्रष्टाचार, खटल्यांचा प्रचंड प्रलंबित ढीग आणि न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे..दोन न्यायाधीशांमध्ये काय बिनसलं? Supreme Court च्या टीकेनंतर हायकोर्ट न्यायमूर्तींची खटल्यातून माघार, CJI सूर्यकांतांकडे विनंती.मागील आवृत्तीत फक्त न्यायालयांची रचना आणि भूमिका यावरच भर देण्यात आला होता. मात्र नवीन आवृत्तीत म्हटले आहे की, “समाजातील विविध स्तरांवर लोकांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. यामुळे गरीब आणि उपेक्षित वर्गांना न्याय मिळण्यात आणखी अडचणी येतात.” पुस्तकात तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही नमूद केले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे..आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ८१,००० खटले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये ६२.४० लाख तर जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ४.७० कोटी खटले प्रलंबित आहेत. पुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत जबाबदारी यंत्रणेची आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) द्वारे चालते. २०१७ ते २०२१ या कालावधीत या यंत्रणेद्वारे १,६०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्याचे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे..माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या जुलै २०२५ च्या विधानाचा उल्लेखपुस्तकात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या जुलै २०२५ च्या विधानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले होते की, न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनामुळे जनतेचा विश्वास ढळतो. पुस्तकात त्यांचे उद्गारही दिले आहेत. “हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे या समस्यांचे त्वरित, निर्णायक आणि पारदर्शक निराकरण. पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही लोकशाहीची मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत.”.CJI Suryakant सकाळी पेपर… संध्याकाळी याचिका! सीजेआय सूर्यकांत यांच्या एका वाक्याने उघड झाला मोठा ‘खेळ’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.