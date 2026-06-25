NCERT Emergency 1975 : नववीची मुले शिकणार 'आणीबाणी'चा इतिहास; एनसीआरटीने अभ्यासक्रमात केला मोठा बदल

एनसीईआरटीने इयत्ता ९ वीच्या सामाजिक शास्त्र पाठ्यपुस्तकात पहिल्यांदाच १९७५-७७ मधील 'आणीबाणी'चा समावेश केला आहे. हा निर्णय 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०' अंतर्गत शालेय अभ्यासक्रमात केल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बदलांचा एक भाग आहे..आणीबाणीबद्दलची माहिती आतापर्यंत केवळ उच्च माध्यमिक स्तरावर, विशेषतः इयत्ता १२ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये सविस्तरपणे शिकवली जात असे. मात्र, आता इयत्ता ९ वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या 'अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड' (Understanding Society: India and Beyond - भाग १) या पुस्तकातील सहाव्या प्रकरणात 'आणीबाणी' या विषयावरील एका विभागाचा समावेश करण्यात आला आहे..हा बदल अशा वेळी होत आहे जेव्हा २०२५ मध्ये आणीबाणी लागू झाल्याला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे, इयत्ता ९ वीच्या पुस्तकात या विषयाचा समावेश करण्याकडे केवळ एक शैक्षणिक सुधारणा म्हणून पाहिले जात नाही, तर शाळांमध्ये भारताचा लोकशाही इतिहास कसा शिकवला जावा, याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेच्या संदर्भातही याकडे पाहिले जात आहे..Premium|NEP 2026 Maharashtra : केवळ 'शिक्षणाचा अधिकार' नव्हे, तर 'योग्य शिक्षण' हवे! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे महत्त्व सांगणारे विशेष विश्लेषण.'आणीबाणी'(Emergency)नवीन पुस्तकातील सहावे प्रकरण लोकशाही आणि त्यापुढील आव्हानांवर चर्चा करते. या प्रकरणात 'आणीबाणी' या शीर्षकाचा एक विभाग जोडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये १९७५-७७ मधील आणीबाणीला भारतातील लोकशाहीसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक मानले गेले आहे. .पुस्तकात दिलेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध वाढती जनअसंतोष, बेरोजगारी, महागाई आणि गैरकारभाराचे आरोप यांच्या पार्श्वभूमीवर जून १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या काळात मूलभूत अधिकार स्थगित करण्यात आले होते आणि प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती, असे यात नमूद केले आहे. तसेच, अनेक राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती..या प्रकरणात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनांचाही उल्लेख आहे आणि बिहार व गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांचा त्यात असलेला मोठा सहभाग अधोरेखित केला आहे. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली आणि त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जनतेला मतदानाच्या माध्यमातून आपला कौल व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. .School Policy: सहशैक्षणिक संस्थांत होणार विलीन; एकमेकांप्रती आदर, संवाद, सहकार्य वाढणार, मुला-मुलींच्या स्वतंत्र शाळा आता बंद.आणीबाणीचा आतापर्यंत विषय इयत्ता १२ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिकवला जात असे; तिथे भारतीय लोकशाहीचा विकास आणि स्वातंत्र्यानंतर तिला सामोरे जावे लागलेली आव्हाने यांच्या संदर्भात या काळाचे सविस्तर वर्णन केले जात असे. इयत्ता ९ वीच्या अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्यावरून असे दिसून येते की, भारतीय लोकशाही, संविधान आणि राजकीय इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरच अवगत करून देण्याचे NCERT चे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.