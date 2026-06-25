देश

NCERT Emergency 1975 : नववीची मुले शिकणार 'आणीबाणी'चा इतिहास; एनसीआरटीने अभ्यासक्रमात केला मोठा बदल

NEP 2020 : आणीबाणीला भारतीय लोकशाहीसमोरील एक मोठे आव्हान म्हणून सादर करण्यात आले आहे.या काळात मूलभूत अधिकार स्थगित झाले. विद्यार्थ्यांना लवकर टप्प्यातच लोकशाही इतिहास समजावा हा या बदलामागचा मुख्य उद्देश आहे.
NCERT Emergency 1975 : नववीची मुले शिकणार 'आणीबाणी'चा इतिहास; एनसीआरटीने अभ्यासक्रमात केला मोठा बदल
Yashwant Kshirsagar
Updated on

एनसीईआरटीने इयत्ता ९ वीच्या सामाजिक शास्त्र पाठ्यपुस्तकात पहिल्यांदाच १९७५-७७ मधील 'आणीबाणी'चा समावेश केला आहे. हा निर्णय 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०' अंतर्गत शालेय अभ्यासक्रमात केल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बदलांचा एक भाग आहे.

Loading content, please wait...
NCERT
degree syllabus
History