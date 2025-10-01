देश

NCRB Report: अन्नदात्या बळिराजाचा श्वासधुसमटला; दहा हजार शेतकऱ्यांनी २०२३ मध्ये स्वतःला संपवले

Farmer: देशभरातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे २०२३ मध्ये १०,७०० शेतकऱ्यांनी स्वतःला संपवले . महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असून शेतकरी संकटाचे निदर्शक आहे.
NCRB Report

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशभरातील कृषी क्षेत्राची गळचेपी होऊ लागली असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

Farmer
economy
Crop Damage
NCRB
Flood damage to crops

